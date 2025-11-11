martes 11 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el Centro Cívico

Retoman la negociación de la paritaria docente en San Juan

El Gobierno provincial y los gremios docentes volvieron a reunirse este martes en el Centro Cívico para retomar la discusión salarial. Tras el rechazo a la primera oferta, se espera una nueva propuesta que contemple mejoras y brinde previsibilidad al sector hasta el inicio del ciclo lectivo 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa este martes 11, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Paritaria

El Gobierno de San Juan promete mejorar la oferta salarial a docentes y busca un acuerdo hasta febrero
comenzo la cuarta negociacion del 2025 de la paritaria docente en san juan
En el Centro Cívico

Comenzó la cuarta negociación del 2025 de la paritaria docente en San Juan

Por el lado del Ejecutivo provincial participan también el secretario de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; la jefa de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; y los asesores jurídicos Martín Recabarren y Adriana Aguirre.

En representación de los gremios docentes participan por UDAP la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Verónica Jofré; y el asesor Técnico, Walter Ríos. Por AMET, el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Mientras que por UDA asisten la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria Adjunta, Elena Hierrezuelo; el asesor Legal, Roberto Correa Esbry; y la asesora Pedagógica, Vanesa Marano.

El encuentro busca avanzar en una nueva propuesta salarial luego de que los sindicatos rechazaran la oferta anterior, que consistía en un aumento del 1,5% sobre el valor índice para noviembre y otro 1,5% para diciembre. Los gremios consideraron insuficiente esa cifra y reiteraron su pedido de ajuste por IPC más cuatro puntos adicionales, junto con mejoras en el nomenclador docente y avances en titularizaciones.

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, señaló que el Gobierno presentará una propuesta mejorada que permita brindar previsibilidad hasta febrero de 2026, con el objetivo de garantizar el inicio del ciclo lectivo sin conflictos. “Buscamos mejorar los salarios sin comprometer el equilibrio fiscal ni la seguridad de pago”, expresó el funcionario.

Temas
Seguí leyendo

El vicepresidente del BCRA anticipó el fin próximo de las restricciones cambiarias

Una de las grandes centrales sindicales convocó a un paro contra la reforma laboral

El orreguismo busca una super prórroga de emergencias hasta 2026 y pone el ojo en la sequía: para qué sirve cada una

Diego Santilli juró frente a Javier Milei como nuevo ministro del Interior

Baistrocchi: lo que más le sorprendió de las elecciones, el entusiasmo por "construir la cuarta fuerza de la provincia" y ¿café con Peluc?

La definición por el Fiscal General en la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene fecha confirmada

Tras la medida nacional que desregula las subas de cuotas de los colegios, qué dicen desde Educación en San Juan

El secretario del Tesoro de EE.UU. confirmó que la Argentina ya utilizó una parte del swap de monedas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la definicion por el fiscal general en la camara de diputados de san juan ya tiene fecha confirmada
Legislatura

La definición por el Fiscal General en la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene fecha confirmada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso
B° Valle Grande

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

Te Puede Interesar

Tras las elecciones, confirmaron una gran suba en las consultas para comprar inmuebles en San Juan: los factores y los precios
Impacto económico

Tras las elecciones, confirmaron una gran suba en las consultas para comprar inmuebles en San Juan: los factores y los precios

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las obras que se planean en los diques de San Juan: desde revisar el paredón hasta aparatos en las compuertas
Curiosidades

Las obras que se planean en los diques de San Juan: desde revisar el paredón hasta aparatos en las compuertas

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Los jefes de todos los bloques de Diputados definieron los temas a tratar este jueves en la Legislatura de San Juan, entre ellos las emergencias sobre tablas.
Ante la crisis

El orreguismo busca una super prórroga de emergencias hasta 2026 y pone el ojo en la sequía: para qué sirve cada una

Video: así le robaron el celular a una joven en el Lateral de Circunvalación
Santa Lucía

Video: así le robaron el celular a una joven en el Lateral de Circunvalación