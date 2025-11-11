Una de las grandes centrales sindicales convocó a un paro contra la reforma laboral

El gremio de estatales ATE convocó este martes a paro nacional el miércoles 19 de noviembre, con movilización a la Secretaría de Trabajo, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y en demanda de la “inmediata” reapertura de las paritarias.

Así lo definió ATE a través de un plenario federal que se realizó en la sede del gremio, informó la organización en un comunicado.

image

“Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El gremio también se movilizará por la reapertura de paritarias al advertir que “después de 23 meses de (Javier) Milei, la administración pública entró en emergencia salarial”.