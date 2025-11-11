martes 11 de noviembre 2025

Protesta

Una de las grandes centrales sindicales convocó a un paro contra la reforma laboral

La medida de fuerza de la Central que congrega muchos gremios estatales será el 19 de noviembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gremio de estatales ATE convocó este martes a paro nacional el miércoles 19 de noviembre, con movilización a la Secretaría de Trabajo, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y en demanda de la “inmediata” reapertura de las paritarias.

el vicepresidente del bcra anticipo el fin proximo de las restricciones cambiarias
Mercados

El vicepresidente del BCRA anticipó el fin próximo de las restricciones cambiarias
Los jefes de todos los bloques de Diputados definieron los temas a tratar este jueves en la Legislatura de San Juan, entre ellos las emergencias sobre tablas.
Ante la crisis

El orreguismo busca una super prórroga de emergencias hasta 2026 y pone el ojo en la sequía: para qué sirve cada una

Así lo definió ATE a través de un plenario federal que se realizó en la sede del gremio, informó la organización en un comunicado.

image

“Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El gremio también se movilizará por la reapertura de paritarias al advertir que “después de 23 meses de (Javier) Milei, la administración pública entró en emergencia salarial”.

