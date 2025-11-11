martes 11 de noviembre 2025

Mercados

El vicepresidente del BCRA anticipó el fin próximo de las restricciones cambiarias

Para Vladimir Werning las restricciones cambiarias no "tardarán en ser levantadas".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, afirmó hoy que las restricciones cambiarias no "tardarán" en ser levantadas.

El dólar es una moneda con mucho peso específico en la economía de Argentina.
Data para ahorristas

¿A cuánto llegará el dólar a fin de 2025?, la respuesta de especialistas consultados por el BCRA
con fondos del caf, el bcra sumo mas de 40 mil millones de dolares de reservas
Banco Central

Con fondos del CAF, el BCRA sumó más de 40 mil millones de dólares de reservas

Así lo expresó Werning en una exposición en el Argentina Fintech Forum.

"El cepo no era equitativo porque tenían acceso (en referencia a los dólares) las grandes empresas, pero las pequeñas y las personas no. Quedaron restricciones pendientes, pero con el avance del plan económico no tardarán en ser levantadas", sostuvo.

El segundo de Santiago Bausili explicó que desde la entidad financiera están realizando “el esfuerzo de la estabilidad macroeconómica” manteniendo los “derechos contractuales”.

“Es un momento de mucho entusiasmo”, manifestó frente a referentes del sector financiero local e internacional.

A su vez, detalló que desde el equipo económico están llevando adelante una serie de regulaciones que funcionan como “iniciativas” que “no solo buscan que haya más crédito y más barato para el sector privado, sino que se fomente el sector interno”.

En otro tramo de su exposición, Werning se refirió a los Ingresos Brutos (IIBB) y remarcó como “un gran desafío” expandir el proceso de reforma a nivel nacional a las provincias.

“El sistema financiero tiene en promedio de tasas de IIBB de más del 8%, esto es más del doble de lo que tienen otros sectores. Y esto sucede porque son impuestos escondidos, son maneras fáciles de recaudar, son peajes que desincentivan la formalización”, afirmó.

En ese marco, llamó a las provincias a “abrazar” el proceso de reformas que se llevan adelante desde el Gobierno nacional.

la definicion por el fiscal general en la camara de diputados de san juan ya tiene fecha confirmada
Legislatura

La definición por el Fiscal General en la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene fecha confirmada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso
B° Valle Grande

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

Tras las elecciones, confirmaron una gran suba en las consultas para comprar inmuebles en San Juan: los factores y los precios
Impacto económico

Tras las elecciones, confirmaron una gran suba en las consultas para comprar inmuebles en San Juan: los factores y los precios

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las obras que se planean en los diques de San Juan: desde revisar el paredón hasta aparatos en las compuertas
Curiosidades

Las obras que se planean en los diques de San Juan: desde revisar el paredón hasta aparatos en las compuertas

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Los jefes de todos los bloques de Diputados definieron los temas a tratar este jueves en la Legislatura de San Juan, entre ellos las emergencias sobre tablas.
Ante la crisis

El orreguismo busca una super prórroga de emergencias hasta 2026 y pone el ojo en la sequía: para qué sirve cada una

Video: así le robaron el celular a una joven en el Lateral de Circunvalación
Santa Lucía

Video: así le robaron el celular a una joven en el Lateral de Circunvalación