martes 11 de noviembre 2025

Obra pública

En Chimbas, Orrego entregó 62 casas y puso en marcha el barrio Tres Marías

Las casas, construidas con fondos provinciales, cuentan con dos dormitorios, servicios esenciales y un área común para uso comunitario. Las familias celebraron el inicio de una nueva etapa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-11 at 7.34.17 PM

El nuevo barrio Tres Marías, en Chimbas, abrió sus puertas este martes para 62 familias que recibieron las llaves de sus casas. Las viviendas, construidas con fondos provinciales, cuentan con servicios básicos completos y un espacio verde central pensado para actividades comunitarias.

El acto se llevó a cabo en calle Pedro Yanelli, a pocos metros de Avenida Benavídez, y reunió al gobernador Marcelo Orrego, autoridades provinciales y municipales, y a los flamantes adjudicatarios. La emoción estuvo más del lado de las familias, muchas de las cuales esperaron durante años para acceder a un techo propio.

En su discurso, Orrego señaló que la entrega forma parte de los compromisos asumidos el año pasado y destacó que la provincia decidió reactivar la obra pública en un contexto económico adverso. También afirmó que restan siete barrios en ejecución, lo que sumará más de 600 viviendas al programa habitacional de este año.

El mandatario hizo referencia al sistema del IPV y al pago de las cuotas como mecanismo para sostener nuevas construcciones. Más allá del mensaje político, varios vecinos celebraron que el barrio cuente con servicios completos y espacio para el crecimiento familiar.

Cómo es el nuevo barrio Tres Marías

El proyecto, ejecutado por la empresa DMF Construcciones SRL, incluye 62 viviendas de dos dormitorios, baño completo y un ambiente integrado de cocina-comedor. Todas tienen prevista la posibilidad de ampliarse en el futuro, un punto valorado por las familias que esperan sumar un tercer dormitorio.

Las unidades cuentan con red de agua potable, cloacas, electricidad y gas natural. Las calles enripiadas y los cordones de hormigón completan la infraestructura básica, junto con veredas accesibles.

Uno de los aspectos más destacados por los vecinos fue el espacio verde central, equipado con juegos, bancos, luminarias y sectores con distintas texturas. Allí también se instaló un sistema de riego para mantener el arbolado, compuesto por fresnos americanos ubicados frente a cada vivienda.

