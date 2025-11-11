Motociclista chocó en Rawson y abandonó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves

Un grave siniestro vial ocurrió este martes en Rawson , cuando un motociclista chocó y se dio a la fuga. Lo insólito ocurrió tras el impacto, porque dejó su acompañante herida sobre el asfalto. El hecho sucedió cerca de las 10:30 en la intersección de Avenida España y calle Quiroga.

Según informaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan, la víctima fue identificada como Yesica Cardozo, de 30 años, quien viajaba como acompañante en una moto 110cc.

Cardozo y el conductor chocaron contra una motociclista, identificada como Cintia Aballay -de 28 años-, quien manejaba una moto Yamaha Crypton 110 cc. Tras el impacto, el hombre que manejaba el rodado -quien no fue identificado- escapó del lugar, dejando a la mujer tirada y gravemente lesionada.

Al lugar llegó personal de la Comisaría 6ª y del servicio de emergencias 107, que trasladó a Cardozo de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. En tanto, efectivos de Criminalística trabajaron en la escena para recolectar pruebas que permitan identificar al motociclista prófugo.

La UFI Delitos Especiales quedó a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y dar con el responsable.