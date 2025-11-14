El estremecedor video que registró la explosión en una fábrica de Ezeiza: vecinos captaron el momento exacto del estallido

Un impactante video registrado por vecinos de Ezeiza muestra el instante preciso en que una fábrica del polo industrial explotó este lunes, generando una gigantesca llamarada y un estruendo que se sintió en varios barrios de la zona. Las imágenes, grabadas desde un auto, se viralizaron rápidamente debido a la magnitud del siniestro.

Imágenes ¡Impresionante! Explosión de una fábrica en Buenos Aires hizo temblar la tierra en varios kilómetros a la redonda

En la filmación se observa un foco de incendio que, en cuestión de segundos, se transforma en una explosión de enormes dimensiones. La onda expansiva hace temblar la cámara y se escuchan los gritos desesperados de quienes grababan: “Tapate el oído, vayan para atrás… ¡Dios! ¿Qué es eso? Justo lo filmé encima… Me agarró miedo”, dice la mujer que registra la escena mientras intenta alejarse.

Otros videos muestran la explosión desde adentro del predio

Otra grabación, tomada por un hombre que parece encontrarse dentro o muy cerca de la fábrica, dejó uno de los testimonios más fuertes del episodio. El hombre camina hacia el fuego y, de repente, una violenta detonación lo obliga a retroceder mientras las llamas se elevan varios metros.

También se difundieron videos de operarios que estaban en el predio cuando ocurrió el estallido. “¡Corran, wacho, corran! ¡Bajo techo!”, grita uno de ellos mientras intenta ponerse a resguardo.

Aún no hay información oficial precisa

La explosión ocurrió en el polígono industrial de Spegazzini y, hasta el momento, no se conoce el origen del siniestro ni si hay personas heridas. El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que los Bomberos y equipos de emergencia trabajan para controlar el fuego y determinar qué ocasionó el estallido.

“Es todo muy confuso. Estamos apagando el incendio y después veremos qué ocurrió”, señaló.