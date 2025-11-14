viernes 14 de noviembre 2025

Calingasta

Vuelco en el camino a Los Azules: afirmaron que el chofer del camión no viajaba a alta velocidad y llevaba puesto el cinturón de seguridad

Así lo confirmó la empresa McEwen Copper, responsable del proyecto minero, durante la tarde de este viernes. Cabe destacar que el operario fue trasladado al Hospital de Calingasta y se encuentra fuera de peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

La empresa McEwen Copper informó este viernes que el conductor del camión que volcó en el camino minero a Los Azules -en Calingasta- no circulaba a exceso de velocidad y que utilizaba correctamente el cinturón de seguridad, según los datos aportados por Teck Discovery Argentina SAS, firma para la cual estaba prestando servicios al momento del incidente.

El siniestro ocurrió el jueves 13 de noviembre alrededor de las 17:30, en el kilómetro 27 del trazado cordillerano. El camión -una hidro grúa perteneciente a la contratista Servicios Sánchez- no transportaba ningún tipo de carga, líquido o sustancia. Desde Teck indicaron que, por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del equipo y se produjo el vuelco lateral.

Tras la evaluación inicial en el lugar, se constató que el trabajador sufrió un golpe en la rodilla. Por precaución, fue trasladado al Hospital de Calingasta, donde permanece estable, fuera de peligro y bajo observación médica preventiva.

Aunque el hecho no involucró a personal ni contratistas del proyecto Los Azules, McEwen Copper señaló que su equipo fue notificado de inmediato y prestó colaboración en la asistencia. “Nuestro compromiso con la integridad y seguridad de todas las personas es permanente”, destacó la firma.

La investigación quedará a cargo de Teck, que busca determinar las causas del vuelco y reforzar las medidas preventivas de seguridad vial en este camino minero, utilizado por distintos proyectos en la cordillera de Calingasta.

El comunicado

Comunicado Incidente en km 27 - 13 de noviembre de 2025. V3

