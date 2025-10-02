jueves 2 de octubre 2025

Fútbol

Unión igualó en Marquesado y mantiene la cima del Clausura

El Azul ganaba, pero un gol en los últimos minutos del local sentenció el 3-3. Carpintería, escolta transitorio, y varias victorias destacadas completaron la jornada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El miércoles arrancó la 13ra fecha del Clausura de Primera División en el fútbol sanjuanino, con un duelo de alto voltaje en Marquesado. Unión de Villa Krause, líder del torneo, no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 3 a 3 frente al conjunto local. Ignacio González y Jorge Olivares pusieron en ventaja a Marquesado, mientras que Lucas Páez selló la igualdad en el último minuto. Para Unión habían convertido Santiago Ceballos en dos ocasiones y Luciano Riveros.

En otros resultados destacados, Carpintería se impuso 1 a 0 ante Juventud Zondina con un gol de Facundo Chávez, escalando momentáneamente al segundo puesto de la tabla. Colón Junior y Atenas de Pocito repartieron puntos en un 0-0 en su estadio, mientras que López Peláez y Rivadavia empataron 1 a 1; Tomás Barifuza abrió el marcador para López Peláez y Jean Carlos Flores igualó para Rivadavia.

Minero logró una sólida victoria 2 a 0 sobre Aberastain con tantos de Francisco Jofré y Pedro Terrero, mientras que Sarmiento de Zonda se impuso 2 a 1 como visitante frente a 9 de Julio; los goles del vencedor fueron obra de Xavier Riveros y Diego Maldonado, y Gamal Leyes descontó para los locales.

Alianza goleó a Árbol Verde 3 a 0 con tantos de Omar Benavídez, Rodrigo Galván y Nicolás Manrique, mientras que San Lorenzo de Ullum venció con el mismo marcador a Villa Obrera gracias a Franco Aballay y un doblete de Alan Espina.

Con este resultado, Unión sigue liderando el Clausura, pero la pelea por la cima continúa abierta, con varios equipos buscando acortar distancias en las próximas jornadas.

