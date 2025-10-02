jueves 2 de octubre 2025

Confirmación

Los Pumas ya tienen el XV inicial para el último partido del Rugby Championship frente a Sudáfrica

Felipe Contepomi dio a conocer la alineación titular de Los Pumas de cara al encuentro que este sábado disputará en Twickenham

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Cruz Mallia siendo derribado por Sacha Feinberg-Mngomezulu, en el último choque entre Los Pumas y Sudáfrica.

Juan Cruz Mallia siendo derribado por Sacha Feinberg-Mngomezulu, en el último choque entre Los Pumas y Sudáfrica.

La formación presentará siete modificaciones con respecto al último partido. Felipe Contepomi no podrá contar con Gonzalo García, quien quedó marginado luego de un fuerte golpe recibido en el Kings Park. Junto a él, Tomás Albornoz también fue dado de baja del plantel y ambos no integrarán el equipo para el cierre del torneo.

En la primera línea, Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi integrarán el pack inicial, alineación que busca aportar solidez y experiencia en la disputa frente al conjunto sudafricano con mucho poderío en el scrum. El pilar derecho de la albiceleste tendrá la dura tarea de enfrentar a Ox Nche, el jugador sudafricano que vuelve luego de una semana de reposo tras una contractura y que no estuvo presente la semana pasada en Durban.

La segunda línea estará conformada por Guido Petti y Pedro Rubiolo que reemplazarán a Lucas Paulos y Franco Molina. Mientras que Pablo Matera, Marcos Kremer y Santiago Grondona ocuparán las posiciones en la tercera línea.

La conducción del equipo recaerá Simón Benítez Cruz, el medio scrum de CUBA será el reemplazante de Gonzalo García. Gerónimo Prisciantelli en la posición de apertura, el ex atlético de San Isidro será el encargado de manejar los ataques e del seleccionado argentino por primera vez en un RCH.

En el centro de la cancha, Santiago Chocobares y Justo Piccardo son los elegidos por Contepomi. Otra de las novedades es la de Juan Cruz Mallía como wing del equipo, junto Bautistas Delguy en la otra punta. El fullback del equipo será Santiago Carreras.

El XV titular de Los Pumas

1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Gudo Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Juan Cruz Mallía, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Franco Molina, 20. Juan Martín González, 21. Joaquín Oviedo, 22. Agustín Moyano, 23. Rodrigo Isgró.

Por su lado, Rassie Erasmus confirmó cuatro modificaciones en la lista de 23 jugadores respecto al encuentro anterior. Ox Nche, mencionado anteriormente regresa como titular tras recuperarse de la lesión que le impidió participar en el último partido en Durban.

Grant Williams, Jesse Kriel y Bongi Mbonambi integrarán el banco de suplentes. Erasmus explicó: “Este partido es una final para nosotros, y sabemos lo peligrosa que puede ser Argentina, por lo que hemos seleccionado las combinaciones que creemos que serán las más adecuadas para este partido”. El head coach agregó: “Los cambios en el equipo son mínimos, ya que la mayor parte del equipo ya cumplió su función la semana pasada contra los Pumas en Durban y en los otros partidos del Rugby Championship”.

La formación de Sudáfrica buscar el título

1 Ox Nche, 2 Malcolm Marx, 3 Thomas du Toit, 4 Eben Etzebeth, 5 Ruan Nortje, 6 Siya Kolisi (C), 7 Pieter-Steph du Toit, 8 Jasper Wiese, 9 Cobus Reinach, 10 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11 Ethan Hooker, 12 Damian de Allende, 13 Canan Moodie, 14 Cheslin Kolbe, 15 Damian Willemse.

Suplentes: 16 Bongi Mbonambi, 17 Jan-Hendrik Wessels, 18 Wilco Louw, 19 RG Snyman, 20 Kwagga Smith, 21 Grant Williams, 22 Manie Libbok, 23 Jesse Kriel.

