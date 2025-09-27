Los Pumas perdieron con el duro Sudáfrica y se quedaron sin chances de pelear por el título

Los Springboks impusieron su jerarquía este sábado y le propinaron a Los Pumas una goleada por 67-30, resultado que no solo dejó a los sudafricanos en lo más alto del Rugby Championship, sino que además eliminó a la Argentina de la pelea por el título.

El arranque mostró un claro dominio físico de Sudáfrica, que impuso condiciones desde el scrum. Un penal ejecutado por Sacha Feinberg-Mngomezulu abrió el marcador, aunque Santiago Carreras respondió rápidamente con dos penales que pusieron al frente a Los Pumas.

El trámite fue parejo durante gran parte del primer tiempo, con errores de ambos lados. Los argentinos lograron mantenerse en partido gracias al buen trabajo de los forwards y la conducción de Carreras. Tras los tries de Malcolm Marx y Santiago Chocobares, la paridad se mantuvo hasta el cierre de la primera mitad, cuando un error argentino le permitió a Mngomezulu apoyar su segundo try y dejar a los locales arriba 25-23 al descanso.

Pero en el segundo tiempo, el campeón del mundo apretó el acelerador. Cheslin Kolbe y un encendido Mngomezulu -que completó su hat trick- inclinaron la balanza definitivamente. El descuento de Tomás Albornoz, tras una buena jugada de Juan Cruz Mallía, no alcanzó para frenar la embestida local.

Los últimos minutos fueron todo de los Springboks, que cerraron el partido con tries de Morne van den Berg, Pieter-Steph du Toit y otro más de Mngomezulu, para sellar el 67-30 final.

Con este resultado, Los Pumas ya no tienen chances matemáticas en el torneo, aunque tendrán revancha el sábado 4 de octubre a las 10hs (hora argentina) en el mítico Twickenham Stadium de Londres, donde buscarán mejorar la imagen y plantarse ante un rival que hoy mostró toda su jerarquía.