jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Jueves radiante en San Juan: calor y cielo despejado

La jornada arrancará fresca y evolucionará hacia una tarde sofocante con máximas que alcanzarán los 33 °C, mientras que la mínima rondará los 14-15 °C.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Anuncian el inicio de una intensa ola de calor en el país que tendrá fuerte impacto en San Juan.

Anuncian el inicio de una intensa ola de calor en el país que tendrá fuerte impacto en San Juan.

Este jueves en San Juan se perfila como un día de contrastes térmicos: las primeras horas amanecerán con temperaturas templadas, casi frescas, bajo un cielo totalmente despejado. A medida que avance la mañana, el sol ganará terreno y el calor se intensificará con fuerza. Para el mediodía ya se espera un ambiente cálido, elevándose la temperatura hacia la tarde, cuando se alcanzará el pico del día: unos 33 °C. Por la noche el calor se mantendrá, aunque de manera más suave, con cielos mayormente despejados y la temperatura descendiendo lentamente hacia los 24-25 °C.

Lee además
alertan por la llegada de viento a san juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan
El voucher educativo de ANSES alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario en instituciones con subvención estatal.
Ayuda al bolsillo

Voucher educativo de ANSES: cómo saber si te corresponde en octubre

Durante la tarde el aire se tornará cargado y el sol, implacable, invitará a buscar sombra y mantenerse bien hidratado. No se prevén lluvias ni bancos de niebla que limiten la visibilidad. Para el final de la jornada, el cielo continuará despejado y el calor persistirá, haciendo que la sensación térmica acompañe el ambiente cálido con leves refrescos al caer la noche.

Para sobrellevar esta jornada te conviene vestirte por capas finas: remeras livianas, protector solar esencial, lentes de sol, gorro si podés, y una botella de agua siempre a mano. Y si vas a estar al aire libre durante las horas centrales, lo ideal es buscar espacios sombreados o ventilados.

Seguí leyendo

ANSES: aumentan la AUH y la Tarjeta Alimentar en octubre, qué familias recibirán $ 497 mil

Martes luminoso y con giros inesperados en clima de San Juan

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Con presencia del viento y varias nubes, así será el arranque de semana en San Juan

River recibe al líder Riestra en busca de la punta de la Zona B

Mundial Sub20: Argentina enfrentará a Cuba en su estreno, ¿a qué hora y dónde se puede ver?

¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan

La estadística que puso en discusión la llegada de fondos para obras en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
alertan por la llegada de viento a san juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia
Impactante video

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

Te Puede Interesar

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Por Elizabeth Pérez
Anuncian el inicio de una intensa ola de calor en el país que tendrá fuerte impacto en San Juan.
Clima

Jueves radiante en San Juan: calor y cielo despejado

La única foto del avión americano.
En el Concejo Deliberante

Radiotelescopio chino: aparece un pedido de informe por la llegada del avión norteamericano a Calingasta

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó
Furioso ataque

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó

Argentina aplastó a Australia y ya está en octavos del Mundial Sub 20
Sub 20

Argentina aplastó a Australia y ya está en octavos del Mundial Sub 20