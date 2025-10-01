Jueves radiante en San Juan: calor y cielo despejado

Anuncian el inicio de una intensa ola de calor en el país que tendrá fuerte impacto en San Juan.

Este jueves en San Juan se perfila como un día de contrastes térmicos: las primeras horas amanecerán con temperaturas templadas, casi frescas, bajo un cielo totalmente despejado. A medida que avance la mañana, el sol ganará terreno y el calor se intensificará con fuerza. Para el mediodía ya se espera un ambiente cálido, elevándose la temperatura hacia la tarde, cuando se alcanzará el pico del día: unos 33 °C. Por la noche el calor se mantendrá, aunque de manera más suave, con cielos mayormente despejados y la temperatura descendiendo lentamente hacia los 24-25 °C.

Durante la tarde el aire se tornará cargado y el sol, implacable, invitará a buscar sombra y mantenerse bien hidratado. No se prevén lluvias ni bancos de niebla que limiten la visibilidad. Para el final de la jornada, el cielo continuará despejado y el calor persistirá, haciendo que la sensación térmica acompañe el ambiente cálido con leves refrescos al caer la noche.

Para sobrellevar esta jornada te conviene vestirte por capas finas: remeras livianas, protector solar esencial, lentes de sol, gorro si podés, y una botella de agua siempre a mano. Y si vas a estar al aire libre durante las horas centrales, lo ideal es buscar espacios sombreados o ventilados.

