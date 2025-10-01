Jueves radiante en San Juan: calor y cielo despejado

Este jueves en San Juan se perfila como un día de contrastes térmicos: las primeras horas amanecerán con temperaturas templadas, casi frescas, bajo un cielo totalmente despejado. A medida que avance la mañana, el sol ganará terreno y el calor se intensificará con fuerza. Para el mediodía ya se espera un ambiente cálido, elevándose la temperatura hacia la tarde, cuando se alcanzará el pico del día: unos 33 °C. Por la noche el calor se mantendrá, aunque de manera más suave, con cielos mayormente despejados y la temperatura descendiendo lentamente hacia los 24-25 °C.
Durante la tarde el aire se tornará cargado y el sol, implacable, invitará a buscar sombra y mantenerse bien hidratado. No se prevén lluvias ni bancos de niebla que limiten la visibilidad. Para el final de la jornada, el cielo continuará despejado y el calor persistirá, haciendo que la sensación térmica acompañe el ambiente cálido con leves refrescos al caer la noche.
Para sobrellevar esta jornada te conviene vestirte por capas finas: remeras livianas, protector solar esencial, lentes de sol, gorro si podés, y una botella de agua siempre a mano. Y si vas a estar al aire libre durante las horas centrales, lo ideal es buscar espacios sombreados o ventilados.