viernes 3 de octubre 2025

El senador sanjuanino Bruno Olivera respaldó a José Luis Espert

Luego del descargo público del diputado libertario por una transferencia de 200 mil dólares, el legislador sanjuanino afirmó que Espert "es una persona de bien".

Por Redacción Tiempo de San Juan
El senador Bruno Olivera

El senador nacional por San Juan de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, defendió fuertemente al diputado nacional y candidato a la reelección José Luis Espert, en medio del escándalo por una transferencia de 200 mil dólares vinculada al empresario detenido por narcotráfico "Fred" Machado. Olivera calificó el caso como una "operación del kirchnerismo" y aseguró que se busca "ensuciar la cancha" .

El caso se desató a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois, que señala que Espert habría recibido financiamiento de Federico "Fred" Machado, un empresario que actualmente enfrenta cargos en Estados Unidos por fraude, narcotráfico y lavado de dinero. La acusación se centra en una transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió a principios de 2020 y en el uso de aeronaves del empresario durante la campaña de 2019.

Ante la polémica, Espert hizo en las últimas horas un descargo público a través de un video en redes sociales. Allí admitió haber recibido el dinero, pero aclaró que no fue un pago de campaña de Machado, sino un adelanto por servicios profesionales como economista para una empresa minera guatemalteca vinculada al empresario. Según su relato, el contrato se firmó en enero de 2020, una vez finalizado el proceso electoral, y el dinero se transfirió a una cuenta declarada en Estados Unidos de manera "totalmente transparente".

En sintonía con la defensa de Espert y del propio presidente Javier Milei, quien calificó el hecho como una "inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo", el senador sanjuanino Olivera respaldó al diputado.

"José Luis ya dio todas las explicaciones al respecto. Contó que, efectivamente, la transferencia existió, pero que fue por un trabajo profesional que hizo como economista, no fue un aporte de campaña ni nada por el estilo", afirmó Olivera este viernes en diálogo con Radio Ligth. El legislador sanjuanino enfatizó que el trabajo fue posterior a la campaña y que Espert fue contratado por una empresa minera para una reestructuración de deuda. "Estaba dentro de su actividad privada", insistió.

Olivera también señaló sobre Espert que "después se enteró quién era esta persona. Obviamente que él no sabía. Y acá hay que decir algo importante, José Luis es una persona de bien que viene trabajando hace mucho tiempo por las ideas de la libertad".

Finalmente, el senador por San Juan atribuyó las acusaciones a una estrategia política del kirchnerismo. "Esto que pasó es una operación del kirchnerismo, que como dijo el presidente Milei, como todo ladrón cree a otros de su misma condición. Quieren ensuciar la cancha, ensuciar a los que venimos a cambiar las cosas, pero José Luis Espert ya lo aclaró", dijo el libertario.

