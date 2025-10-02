viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Patrimonio

El Senado avanzó en defensa del Regimiento de Patricios, que el gobierno nacional quiere rematar

El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara no enajenable a la sede del Regimiento de Patricios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Senado le dio hoy media sanción a un proyecto que busca impide la subasta del Regimiento de Patricios, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Fue por 56 votos afirmativos y cuatro negativos.

Lee además
senado: el peronismo volvio a advertir sobre la privatizacion de nucleoelectrica
Energía

Senado: el peronismo volvió a advertir sobre la privatización de Nucleoeléctrica
jose luis espert reconocio haber cobrado 200.000 dolares de una empresa vinculada a fred machado, pero no por la campana
Video

José Luis Espert reconoció haber cobrado 200.000 dólares de una empresa vinculada a Fred Machado, pero no por la campaña

La iniciativa declara como lugar "histórico nacional, estratégico y no enajenable el terreno ocupado" por el Regimiento.

Además, deja sin efecto el proceso administrativo que inició el gobierno del presidente Javier Milei para avanzar en la subasta del predio.

Se trata de un lote de 42.044 metros cuadrados en la esquina de Cerviño y Bullrich. Actualmente, es ocupado por el grupo chileno Cencosud, se prevé que sea desocupado para diciembre de 2026.

Temas
Seguí leyendo

La Justicia confirmó que Espert viajó 35 veces en aviones del narco Fred Machado

Macri y Milei vuelven a juntarse en la Quinta de Olivos

En su primera caminata en campaña, Orrego eligió Pocito y tuvo un interesante intercambio con una vecina de 72 años

ARCA publicó información privada de contribuyentes argentinos en Estados Unidos

Crecimiento patrimonial de José Luis Espert: el juez dispuso el secreto de sumario

Ahora Bullrich volvió a pedirle explicaciones a Espert de sus vínculos con el narcotráfico: "Que diga sí o no"

Llegaron a San Juan 660.000 boletas únicas para el 26 de octubre

Javier Milei presentó el proyecto del nuevo Código Penal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ahora bullrich volvio a pedirle explicaciones a espert de sus vinculos con el narcotrafico: que diga si o no
Tensión

Ahora Bullrich volvió a pedirle explicaciones a Espert de sus vínculos con el narcotráfico: "Que diga sí o no"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas
Caso "Los Borges"

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

El violento usó el martillo de emergencia del colectivo para romper los vidrios.
En Córdoba

El desquiciado del martillo: rompió las ventanillas del colectivo porque no le dejaron pagar en efectivo

Te Puede Interesar

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos
Tendencia

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Antonio Almonacid, quien se encuentra detenido desde septiembre último.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" sumó cuatro denuncias y complica su situación procesal

El penitenciario Jofré, atrás sus dos abogados defensores.
Guardiacárcel preso

Rechazaron el pedido de liberar al penitenciario detenido por 25 estafas por más de $158.000.000

Mundial de Clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y Valenciano va por el batacazo en la última jornada
Hockey sobre patines

Mundial de Clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y Valenciano va por el batacazo en la última jornada

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h