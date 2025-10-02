jueves 2 de octubre 2025

Filtración

ARCA publicó información privada de contribuyentes argentinos en Estados Unidos

La agencia aseguró que fue "por error", y que no se violó ningún secreto fiscal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó por un “error de interfaz” información de cuentas bancarias de argentinos en Estados Unidos sobre el intercambio de información financiera con ese país.

Según una nota publicada en La Nación, ARCA admitió que se trató de un “error de interfaz” y aseguró que “no se violó ningún secreto fiscal”. La información ya fue eliminada.

Fuentes del organismo indicaron que la información que algunos contribuyentes pudieron ver sobre sus cuentas u operaciones en los Estados Unidos se publicó dentro de la solapa “Nuestra parte” a donde se accede con CUIT y clave fiscal. Se trata del espacio donde ARCA le dice al contribuyente qué conoce de sus movimientos tributarios.

Tributaristas consultados por La Nación dijeron que esto no pone en riesgo el acuerdo de intercambio automático de información con EE.UU. porque, coincidieron con ARCA, los únicos que ven datos sobre sí mismos son los propios contribuyentes en sus perfiles privados en la agencia.

El año pasado, Estados Unidos cumplió con el envío de información automática de 2023 sobre la base del acuerdo modelo IGA 1 firmado con la Argentina.

