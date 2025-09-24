miércoles 24 de septiembre 2025

Crítica

El nuevo "Che Milei" de Cristina Kirchner tras el acuerdo con Estados Unidos

La ex presidenta Cristina Kirchner criticó el acuerdo al que llegaron Estados Unidos y la Argentina, en torno a un salvataje financiero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Kirchner lanzó una durísima crítica contra el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales, utilizando la reciente reunión del mandatario con Donald Trump como disparador para cuestionar el rumbo económico del país. "¡Che Milei! ¿VISTE QUE AL FINAL ERA EL DÓLAR?...", arrancó la exmandataria en un extenso posteo donde lo acusó de agravar los problemas económicos y de gobernar de espaldas a la realidad de la gente.

Cristina Kirchner saluda a la militancia desde el balcón de su departamento de Constitución.
"¡Che Milei!"

"¡Qué olor a default!": Cristina Kirchner volvió a criticar al gobierno de Javier Milei

"Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos… Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES… Y que, además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016… se ha tornado inmanejable", sentenció Kirchner.

En su publicación, Cristina Kirchner advirtió a Milei que la "ayuda" de "las fuerzas del norte" es "pan para hoy y hambre para mañana", y trazó un paralelismo con el Blindaje y el Megacanje del gobierno de De la Rúa.

Sin embargo, el eje más duro de su crítica se centró en el impacto social del modelo libertario. "El mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos", afirmó.

"HOY, 9 DE CADA 10 HOGARES ARGENTINOS ESTÁN ENDEUDADOS… ¿Entendiste? ¡9 de cada 10! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney… es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler…", detalló la exmandataria.

Para Kirchner, este endeudamiento masivo es "la contracara brutal de la riqueza de unos pocos" y "la foto de un país que vive al revés". Finalmente, interpeló directamente al Presidente por sus promesas de campaña: "¿Dónde dejaste la motosierra? Al final…. ¡NO SOLUCIONASTE NADA Y EMPEORASTE TODO!", concluyó. En una posdata, también criticó el costo del endeudamiento con el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos.

