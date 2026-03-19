El Gobierno le baja el tono a las amenazas de Irán y toma distancia de la postura de Waldo Wolff

En plena escalada del conflicto en Medio Oriente, el Gobierno Nacional le bajó el tono a las advertencias pronunciadas por la República Islámica de Irán que fueron publicadas por el diario Teheran Times.

En las filas oficialistas sostienen que el artículo titulado “Milei, Quo Vadis?” del periódico cercano al régimen de Teherán plantea una hipótesis elaborada por el medio de comunicación que puede no reflejar la postura del gobierno iraní.

Sin embargo, ante las acusaciones que aseguran que la Argentina “se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán”, y que ha cruzado “una línea roja imperdonable”, reafirman el alineamiento con Estados Unidos, en particular con el republicano Donald Trump, y admiten la tensión entre las naciones.

“Es como si cualquier editorialista acá escriba que Irán cruzó una línea roja. Igual, hablamos del Estado que nos puso dos bombas”, ejemplificó una importante fuente con acceso al despacho presidencial ante esta agencia.

Sus palabras no coinciden con las del presidente Javier Milei, quien en marco del acto aniversario por los 34 años del ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires, reveló que no retrocederá “ni un milímetro” ante el régimen iraní. Es que en las filas oficialistas atribuyen su afirmación a la necesida de dar la batalla cultural y ordenarse detrás de la política que encarna Trump.

Pese a la aclaración, la administración libertaria toma distancia de lo expuesto por el legislador porteño del PRO, Waldo Wolff, respecto a la guerra abierta entre los argentinos y la República Islámica. “Nosotros ya estamos en guerra, aunque no nos guste y celebro la honra de plantarnos en frente en esta guerra”, precisó.

“No tenemos coincidencia. Estar en guerra es un acto formal de Gobierno que involucra una declaración del Congreso, el envío de tropas. Algo que no está pasando. Lo que plantea el Presidente va en sentido de la batalla cultural”, explicó a esta agencia un estrecho colaborador de Javier Milei.

Durante la tarde del jueves, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, no descartó el envío de buques de la Armada a la zona de conflicto, aunque hay quienes aseguran que el país no cuenta con la capacidad operativa necesaria para destinar unidades navales al estrecho de Ormuz.

“En la medida que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar”, precisó Quirno, quien rápidamente aclaró que solo eran “rumores” circularon en las últimas horas.