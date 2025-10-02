Llegaron a San Juan 660.000 boletas únicas para el 26 de octubre

Las boletas que se utilizarán en los comicios del próximo 26 de octubre ya se encuentran en San Juan. Desde la Secretaría Electoral confirmaron que los documentos llegaron este jueves desde Buenos Aires bajo estricta vigilancia del Ejército, encargado de su traslado por vía terrestre y de mantener su custodia en la sede judicial hasta el día de la votación.

En total, la provincia recibió cerca de 660 mil boletas, una cifra que supera levemente los 620 mil electores habilitados para participar de los comicios. Como ya adelantó Tiempo de San Juan anteriormente, con esta cantidad extra se prevé para cubrir posibles incidencias durante la jornada electoral, como boletas dañadas o reemplazadas por los votantes, situaciones contempladas por la normativa vigente.

La impresión de las boletas se completó hace aproximadamente un mes, siguiendo el proceso oficial de diseño y validación establecido por la Justicia Electoral. Ahora, se procederá a la revisión final de los ejemplares y a su posterior distribución en cada mesa de votación.

Con este operativo, San Juan avanza en la organización de las elecciones con todos los elementos necesarios para garantizar un acto comicial seguro y ordenado, bajo estricta custodia y planificación previa por parte de las autoridades.