jueves 2 de octubre 2025

Preocupante

Aparecieron imágenes de una nueva pelea de alumnas en la puerta de un colegio de San Juan

El video del violento ataque de una joven a una compañera fue captado por otro alumno. El hecho sucedió en Santa Lucía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Otra pelea de alumnas en inmediaciones de una escuela sanjuanina, causa preocupación.

El video de una situación que involucra a jóvenes sanjuaninos salió a la luz en las últimas horas y volvió a generar alarma. Se trata de imágenes en las que se la brutal pelea de alumnas frente a un colegio de Santa Lucía. En ellas, se observa cómo una joven golpea sin pausa a otra, quien es sostenida por una tercera alumna para evitar que escape y se salve del ataque.

Las imágenes fueron captadas por un estudiante y compartidas en las redes. En ellas se ve que el hecho se desarrolla en la vereda, justo enfrente del Colegio Provincial de Santa Lucía e involucra a jóvenes que usan el uniforme de la institución.

Durante el aberrante hecho, una joven sostiene a otra, para que la agresora pueda atacarla tirándole el caballo, dándole piñas y propinándole golpes en la cabeza.

Mientras algunos observan el hecho sin intervenir, llega otra adolescente en bicicleta, que se acerca rápidamente a separarlas. Recién después, otro grupo de jóvenes se suma con el fin de frenar la agresión.

Si bien por el momento se desconoce si la escuela ya tomó conocimiento sobre lo sucedido o si el Ministerio de Educación intervino, el hecho vuelve a poner sobre el tapete una problemática repetida en la provincia.

