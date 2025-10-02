jueves 2 de octubre 2025

Nuevo caso

Psicólogos, en alerta: el colegio en San Juan advirtió que otra persona ejerce sin matrícula

La institución volvió a pronunciarse contra el ejercicio ilegal de la profesión y señaló a Patricia D’Virgilio por no contar con matrícula habilitante. El caso se suma al de Emanuel L. Ruarte, advertido este miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
psicologos colegio san juan
El escrito, firmado por la presidenta del colegio, Lic. Melisa Rodríguez Gómez, y la secretaria general, Lic. Daniela Palma Sampaolesi, cita expresamente el artículo 12 del Digesto Jurídico 303-A, que establece que la inscripción y matriculación en el Colegio de Psicólogos es un requisito indispensable para ejercer.

“Es obligación de la institución comunicar que la Sra. Patricia D’Virgilio no es matriculada y, por consiguiente, no puede ejercer en la provincia”, enfatiza el comunicado.

image

Un antecedente inmediato

El pronunciamiento se suma al emitido este miércoles, cuando la institución expuso públicamente a Emanuel L. Ruarte, también por desempeñarse como psicólogo sin estar matriculado. En ambos casos, el colegio remarcó la importancia de que la comunidad consulte el número de matrícula de los profesionales antes de solicitar sus servicios.

Recomendaciones del colegio

Desde la entidad remarcaron que cualquier ciudadano puede verificar si un psicólogo está habilitado enviando un mensaje de WhatsApp al número 2645705836, donde se informa el estado del profesional.

“El objetivo es proteger a la población y garantizar que quienes brindan atención psicológica lo hagan cumpliendo con los requisitos legales y éticos correspondientes”, subrayaron desde el colegio.

