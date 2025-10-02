Psicólogos, en alerta: el colegio en San Juan advirtió que otra persona ejerce sin matrícula

El Colegio de Psicólogos de San Juan volvió a encender las alarmas en torno al ejercicio ilegal de la profesión en la provincia. Durante la mañana de este jueves, la entidad difundió un nuevo comunicado oficial en el que advirtió que Patricia D’Virgilio no cuenta con matrícula habilitante y, por lo tanto, no puede ejercer como psicóloga en el territorio sanjuanino.

El escrito, firmado por la presidenta del colegio, Lic. Melisa Rodríguez Gómez, y la secretaria general, Lic. Daniela Palma Sampaolesi, cita expresamente el artículo 12 del Digesto Jurídico 303-A, que establece que la inscripción y matriculación en el Colegio de Psicólogos es un requisito indispensable para ejercer.

“Es obligación de la institución comunicar que la Sra. Patricia D’Virgilio no es matriculada y, por consiguiente, no puede ejercer en la provincia”, enfatiza el comunicado.

Un antecedente inmediato

El pronunciamiento se suma al emitido este miércoles, cuando la institución expuso públicamente a Emanuel L. Ruarte, también por desempeñarse como psicólogo sin estar matriculado. En ambos casos, el colegio remarcó la importancia de que la comunidad consulte el número de matrícula de los profesionales antes de solicitar sus servicios.

Recomendaciones del colegio

Desde la entidad remarcaron que cualquier ciudadano puede verificar si un psicólogo está habilitado enviando un mensaje de WhatsApp al número 2645705836, donde se informa el estado del profesional.

“El objetivo es proteger a la población y garantizar que quienes brindan atención psicológica lo hagan cumpliendo con los requisitos legales y éticos correspondientes”, subrayaron desde el colegio.