En la Difunta Correa, posponen una importante obra: qué pasó

Una de las obras más esperadas dentro del ambicioso plan de modernización del paraje Difunta Correa en Vallecito quedó en pausa. El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, decidió desistir del proceso de licitación para la construcción del polideportivo para el emblemático paraje, un proyecto que había sido anunciado en septiembre de este año.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución N° 1039, la cual deja sin efecto la Licitación Pública N° 20/2025 que había sido autorizada previamente para llevar a cabo la obra en Caucete. El llamado a licitación original establecía que las empresas interesadas podían presentar sus ofertas hasta el 8 de octubre, con un presupuesto oficial que ascendía a $1.580.630.656, financiado íntegramente con fondos provinciales.

Según consta en los considerandos de la resolución ministerial, la suspensión del proceso responde a un pedido de la Unidad Financiera Contable de la cartera, que argumentó "la necesidad de reformular el proyecto de obra". Esta solicitud fue posteriormente refrendada por la Subsecretaría de Obras Públicas. Sin embargo, el documento oficial no ofrece más detalles sobre qué aspectos específicos del proyecto se buscan modificar ni los plazos estimados para un eventual nuevo llamado a licitación.

Esta obra se enmarca en una histórica ola de reformas en el popular paraje, con el objetivo de potenciar la infraestructura y los servicios del emblemático centro de peregrinación. Actualmente, hay siete obras en plena ejecución, como la remodelación del sector comercial, sanitarios y la creación de un parador de camiones, todas con importantes grados de avance. El polideportivo se sumaba a otros proyectos futuros o en etapa inicial, como un nuevo sector gastronómico y un Centro de Salud.

Así es el proyecto que quedó en suspenso

image

La obra del polideportivo en el paraje de la Difunta Correa busca dotar de infraestructura deportiva de calidad a un espacio que actualmente se utiliza para esos fines pero que carece de las instalaciones adecuadas. El proyecto original, que tiene un plazo de ejecución de 180 días una vez adjudicado, contemplaba una intervención integral para la comunidad y los visitantes.

Entre sus principales características, se incluye la construcción de una cancha de fútbol reglamentaria, que sería nivelada, demarcada, con cerco perimetral olímpico, arcos con redes e iluminación. Además, el plan contempla un playón polideportivo de 1.056 m² preparado para la práctica de diversas disciplinas, equipado con jirafas para básquet, arcos de hándbol y todo lo necesario para jugar al vóley, incluyendo su propia luminaria.

El complejo se completa con un bloque de sanitarios y vestuarios para damas, caballeros y personas con discapacidad, con una superficie de 128 m². También se proyecta un depósito, una garita de acceso y una zona de asadores con estructuras metálicas para sombra, parrillas, bancos y mesas, manteniendo la estética del resto del paraje. Finalmente, el proyecto incluye una playa de estacionamiento con sectores para autos, motos y bicicletas, junto con mejoras en la accesibilidad general del predio mediante rampas y la incorporación de vegetación autóctona.