Según la UNSJ, habrá casi un 40% menos de agua en el Río San Juan para el nuevo ciclo hidrológico

El doctor ingeniero Oscar Dölling, director del Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, presentó su pronóstico sobre el escurrimiento del Río San Juan para el ciclo hidrológico que comienza este octubre. Los números anticipan que la sequía que afecta a la provincia no dará tregua y, en algunos aspectos, se intensificará.

Según el informe, se espera un escurrimiento total anual de 773 hectómetros cúbicos (Hm³) como valor más probable, 853 Hm³ como máximo probable y 692 Hm³ como mínimo. Para ponerlo en contexto, el ciclo anterior registró un escurrimiento de 1.250 Hm³, lo que indica que este año habrá aproximadamente un 38% menos de agua.

El pronóstico se elaboró a partir de datos de cobertura de nieve en la cordillera, obtenidos mediante imágenes satelitales del sensor MODIS de la NASA. “Con esta información calibramos un modelo que nos permite anticipar el ciclo hidrológico desde octubre de este año hasta septiembre del siguiente”, explicó Dölling a InfoU.

El investigador aclaró que, por la variabilidad natural, se establecen valores máximos y mínimos: 853 Hm³ como máximo probable y 692 Hm³ como mínimo probable. Según registros de los últimos diez años, el volumen esperado se encuentra entre un 25% y 30% por debajo del promedio histórico.

En cuanto a los caudales, se prevé que aumenten desde un valor base de 24,5 m³ por segundo, hasta alcanzar su máximo medio mensual en diciembre, con 36,6 m³/seg como valor más probable; 40,4 m³/seg como máximo probable y 32,8 m³/seg como mínimo probable.

Cabe destacar que el modelo de derretimiento nival no incluye los aportes de lluvias de verano, por lo que cualquier precipitación adicional podría modificar estos valores.