jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sequía

Según la UNSJ, habrá casi un 40% menos de agua en el Río San Juan para el nuevo ciclo hidrológico

Para el periodo 2025-2026, el río podría registrar hasta un 38% menos de agua que la temporada pasada, según el pronóstico del experto Oscar Dölling, basado en imágenes satelitales de la cordillera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El doctor ingeniero Oscar Dölling, director del Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, presentó su pronóstico sobre el escurrimiento del Río San Juan para el ciclo hidrológico que comienza este octubre. Los números anticipan que la sequía que afecta a la provincia no dará tregua y, en algunos aspectos, se intensificará.

Lee además
desde el aire, el rio san juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energetico que nacio de nuevo
El drone de Tiempo 

Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo
los jovenes y el dato en baja que registro la unsj durante los ultimos 10 anos
Educación

Los jóvenes y el dato en baja que registró la UNSJ durante los últimos 10 años

Según el informe, se espera un escurrimiento total anual de 773 hectómetros cúbicos (Hm³) como valor más probable, 853 Hm³ como máximo probable y 692 Hm³ como mínimo. Para ponerlo en contexto, el ciclo anterior registró un escurrimiento de 1.250 Hm³, lo que indica que este año habrá aproximadamente un 38% menos de agua.

El pronóstico se elaboró a partir de datos de cobertura de nieve en la cordillera, obtenidos mediante imágenes satelitales del sensor MODIS de la NASA. “Con esta información calibramos un modelo que nos permite anticipar el ciclo hidrológico desde octubre de este año hasta septiembre del siguiente”, explicó Dölling a InfoU.

El investigador aclaró que, por la variabilidad natural, se establecen valores máximos y mínimos: 853 Hm³ como máximo probable y 692 Hm³ como mínimo probable. Según registros de los últimos diez años, el volumen esperado se encuentra entre un 25% y 30% por debajo del promedio histórico.

En cuanto a los caudales, se prevé que aumenten desde un valor base de 24,5 m³ por segundo, hasta alcanzar su máximo medio mensual en diciembre, con 36,6 m³/seg como valor más probable; 40,4 m³/seg como máximo probable y 32,8 m³/seg como mínimo probable.

Cabe destacar que el modelo de derretimiento nival no incluye los aportes de lluvias de verano, por lo que cualquier precipitación adicional podría modificar estos valores.

Temas
Seguí leyendo

"No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico

Psicólogos, en alerta: el colegio en San Juan advirtió que otra persona ejerce sin matrícula

En la Difunta Correa, posponen una importante obra: qué pasó

Con más de 1.100 inscriptos cerró la convocatoria de artistas para la Fiesta del Sol: qué sigue ahora

¡Gracias profe!: un docente caucetero se jubiló y se despidió izando la bandera

Una netbook, un burro y un guardapolvo blanco: la imagen que acorta la brecha en San Juan

La explicación oficial que develó a qué vino a El Leoncito, el avión yanqui que generó revuelo

Un fuerte sismo en el Océano Pacífico movió el suelo sanjuanino: ¿lo sentiste?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto captura: Canal 8.
Video

"No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas
Caso "Los Borges"

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas

Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.
Exclusivo

El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó
Furioso ataque

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó

Te Puede Interesar

De izquierda a derecha: Pérez cuando era aprehendido por personal policial, minutos antes lo habían agarrado sacándole los ploteos del taxi. Al lado Guerrero, el titular del vehículo.
Barrio Echeverría

Beba atropellada en Capital: ¿quién lo hizo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
El service del aire acondicionado en San Juan vale el doble que el año pasado: por qué es importante y los riesgos si no se hace
Puesta a punto

El "service" del aire acondicionado en San Juan vale el doble que el año pasado: por qué es importante y los riesgos si no se hace

El avión pertenenciente a la Embajada de Estados Unidos en Argentina que aterrizó El Leoncito y generó revuelo.
En sesión ordinaria

Aprobaron por unanimidad el pedido de informe sobre el avión estadounidense en Calingasta

Mano a mano con Iñaki Gutiérrez, el influencer mileísta sub 25: cambio en la campaña, un pedido para bajar la soberbia y el recuerdo de su abuela sanjuanina video
Exclusivo

Mano a mano con Iñaki Gutiérrez, el influencer mileísta sub 25: cambio en la campaña, un pedido para bajar la soberbia y el recuerdo de su abuela sanjuanina

La presión cambiaria lleva al dólar blue en San Juan cerca de los $1.500 y en los bancos se vende más barato
Mercado cambiario

La presión cambiaria lleva al dólar blue en San Juan cerca de los $1.500 y en los bancos se vende más barato