Con más de 1.100 inscriptos cerró la convocatoria de artistas para la Fiesta del Sol: qué sigue ahora

Con más de 1.000 inscriptos, cerró la convocatoria de artistas para participar en la Fiesta Nacional del Sol. Ahora, se viene el casting.

Este jueves al mediodía cerró la convocatoria para artistas sanjuaninos de distintas ramas que quieran participar en la Fiesta Nacional del Sol 2025. Y el resultado sorprendió a las autoridades. Es que, finalmente, se inscribieron más mil personas para ser parte de los shows que se ofrecerá al público durante la celebración que se vivirá del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

Video "No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico

Según confirmaron desde el Ministerio de Turismo a Tiempo de San Juan, ayer por la tarde noche el número de artistas anotados ya superaba las cuatro cifras. En tanto que, el número final ascendió hasta 1.104, lo que fue calificado como una excelente convocatoria.

Cabe destacar, que el llamado era amplio, extendiéndose a personas que practican desde danza contemporánea, folklore y otras hasta teatro, mimo, estatuas vivientes, clown y artes circenses como malabares, zanquistas, globología, burbujas, entre otras. Así como también percusionistas e intérpretes de instrumentos de viento para ensamble.

image

Todas las personas que se anotaron deberán pasar ahora por una etapa de casting en el que se seleccionará a quienes participarán de la fiesta más importante de la provincia, que este año se desarrollará bajo el lema “San Juan, Mi Tierra Querida” y que, como en la edición anterior, contará con un show en el Velódromo Vicente Chancay que se repetirá cada jornada, y también con shows itinerantes.

El casting presencial se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria, en horarios designados a través de la inscripción. En esta edición, se seleccionará a más de 300 artistas. La nómina de elegidos se publicará la semana posterior al casting, de modo online.