jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran convocatoria

Con más de 1.100 inscriptos cerró la convocatoria de artistas para la Fiesta del Sol: qué sigue ahora

El llamado fue para sanjuaninos que practican desde danza hasta teatro, mimo, estatuas vivientes y clown, entre otros. Ahora, se viene el casting.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con más de 1.000 inscriptos, cerró la convocatoria de artistas para participar en la Fiesta Nacional del Sol. Ahora, se viene el casting.

Con más de 1.000 inscriptos, cerró la convocatoria de artistas para participar en la Fiesta Nacional del Sol. Ahora, se viene el casting.

Este jueves al mediodía cerró la convocatoria para artistas sanjuaninos de distintas ramas que quieran participar en la Fiesta Nacional del Sol 2025. Y el resultado sorprendió a las autoridades. Es que, finalmente, se inscribieron más mil personas para ser parte de los shows que se ofrecerá al público durante la celebración que se vivirá del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

Lee además
Foto captura: Canal 8.
Video

"No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico
psicologos, en alerta: el colegio en san juan advirtio que otra persona ejerce sin matricula
Nuevo caso

Psicólogos, en alerta: el colegio en San Juan advirtió que otra persona ejerce sin matrícula

Según confirmaron desde el Ministerio de Turismo a Tiempo de San Juan, ayer por la tarde noche el número de artistas anotados ya superaba las cuatro cifras. En tanto que, el número final ascendió hasta 1.104, lo que fue calificado como una excelente convocatoria.

Cabe destacar, que el llamado era amplio, extendiéndose a personas que practican desde danza contemporánea, folklore y otras hasta teatro, mimo, estatuas vivientes, clown y artes circenses como malabares, zanquistas, globología, burbujas, entre otras. Así como también percusionistas e intérpretes de instrumentos de viento para ensamble.

image

Todas las personas que se anotaron deberán pasar ahora por una etapa de casting en el que se seleccionará a quienes participarán de la fiesta más importante de la provincia, que este año se desarrollará bajo el lema “San Juan, Mi Tierra Querida” y que, como en la edición anterior, contará con un show en el Velódromo Vicente Chancay que se repetirá cada jornada, y también con shows itinerantes.

El casting presencial se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria, en horarios designados a través de la inscripción. En esta edición, se seleccionará a más de 300 artistas. La nómina de elegidos se publicará la semana posterior al casting, de modo online.

Temas
Seguí leyendo

En la Difunta Correa, posponen una importante obra: qué pasó

¡Gracias profe!: un docente caucetero se jubiló y se despidió izando la bandera

Una netbook, un burro y un guardapolvo blanco: la imagen que acorta la brecha en San Juan

La explicación oficial que develó a qué vino a El Leoncito, el avión yanqui que generó revuelo

Un fuerte sismo en el Océano Pacífico movió el suelo sanjuanino: ¿lo sentiste?

Jaime Muñoz, adentro: el sanjuanino fue el primer artista salvado por Lali y llegó a la semifinal de La Voz

Silvia Maldonado, la nueva Reina del Adulto Mayor en Capital

Los antecedentes de otros aterrizajes en La Pampa del Leoncito: desde un presidente hasta los vuelos yanquis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El avión pertenenciente a la Embajada de Estados Unidos en Argentina que aterrizó El Leoncito y generó revuelo.
Declaraciones

La explicación oficial que develó a qué vino a El Leoncito, el avión yanqui que generó revuelo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.
Exclusivo

El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas
Caso "Los Borges"

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas

Te Puede Interesar

Abel Chiconi.
Cambios

Abel Chiconi no es más el vicepresidente del INV: el nuevo funcionario es otro enólogo sanjuanino

Por Natalia Caballero
Los comercios devolverán una hora de estacionamiento o el costo de un boleto de colectivo urbano a quienes les compren en Capital. 
Beneficio inédito

"Compre en Capital" ya está en marcha: devuelven el costo del colectivo o el estacionamiento para fomentar el comercio local

El policía baleado en Rawson está fuera de peligro y pasó a una sala común
Hospital Rawson

El policía baleado en Rawson está fuera de peligro y pasó a una sala común

En la Difunta Correa, posponen una importante obra: qué pasó
Replanteo

En la Difunta Correa, posponen una importante obra: qué pasó

Psicólogos, en alerta: el colegio en San Juan advirtió que otra persona ejerce sin matrícula
Nuevo caso

Psicólogos, en alerta: el colegio en San Juan advirtió que otra persona ejerce sin matrícula