Medios

Tras la censura de Trump, vuelve al aire Jimmy Kimmel

Kimmel, uno de los conductores de Late Night Show más populares de los Estados Unidos, había sido sacado del aire por la cadena ABC por presiones de la administración Trump tras señalar que el asesino de Charlie Kirck tenía más que ver con el trumpismo que con su oposición. El repudio a la actitud del gobierno fue general, y el presentador vuelve al aire.

Por Guido Berrini
image

El programa de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada tras amenazas del gobierno por comentarios del humorista sobre las consecuencias del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, regresará el martes al aire, dijo este lunes Disney.

“El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos”, dijo en un comunicado Disney, dueña de la televisora ABC que emite “En Vivo con Jimmy Kimmel”.

“Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes”, afirmó la nota.

La suspensión del programa había desatado protestas y un debate sobre la libertad de expresión.

Por qué Disney había suspendido el programa de Jimmy Kimmel

Kimmel insinuó el lunes pasado en su programa nocturno de variedades que el movimiento MAGA (Make America Great Again), de Donald Trump, explotaba políticamente el asesinato de Kirk, un importante aliado del presidente asesinado por un francotirador durante un evento en una universidad.

“Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, dijo Kimmel.

Menos de dos días después, el director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos), Brendan Carr, amenazó a la televisora ABC, que transmite el show “En Vivo con Jimmy Kimmel”, con acciones legales.

“Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O estas compañías buscan la manera de cambiar la conducta, de actuar francamente respecto a Kimmel, o la FCC tendrá trabajo adicional por delante”, advirtió Carr el miércoles.

En seguida Nexstar, a cargo de la mayor parte de los canales afiliados de ABC, dijo que no transmitiría el programa.

Trump celebró la suspensión del programa, y llegó a decir el viernes que la cobertura negativa de su administración debería ser “ilegal”.

