Pocos lo saben: cuál es la fruta que consumimos a diario y es la más radioactiva del mundo

Las frutas suelen estar entre los alimentos preferidos para acompañar almuerzos o cenas, además de ser una opción ideal como snack a media mañana, en la merienda o en licuados y tragos. Pero hay una fruta en particular, muy consumida en Argentina , que tiene una característica sorprendente: es la más radioactiva del mundo.

Se trata de la banana , una fruta que, además de ser fuente de energía y nutrientes, contiene un componente que la vuelve única. La explicación está en su alto contenido de potasio , un mineral esencial para el organismo. Dentro de ese potasio, existe una pequeña fracción de potasio-40 , un isótopo natural que emite radiación.

Aunque pueda sonar alarmante, los especialistas aclaran que esta radioactividad no representa ningún riesgo para la salud. La cantidad de radiación es tan baja que el cuerpo humano está preparado para manejarla sin problemas. De hecho, estamos expuestos diariamente a pequeñas dosis de radiación natural que provienen de los alimentos, el agua y hasta del aire que respiramos.

Qué aporta la banana

Por eso, comer bananas todos los días no solo es seguro, sino recomendable. Aportan energía, fibra, vitaminas y minerales que contribuyen al buen funcionamiento del organismo. Su particularidad radioactiva es, en realidad, una curiosidad científica que las hace aún más fascinantes.