domingo 21 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Curiosidad

Pocos lo saben: cuál es la fruta que consumimos a diario y es la más radioactiva del mundo

Un curioso fenómeno natural hace que algunas frutas muy consumidas sorprendan a la ciencia, pero no representan ningún riesgo para la salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pocos lo saben: cuál es la fruta que consumimos a diario y es la más radioactiva del mundo

Pocos lo saben: cuál es la fruta que consumimos a diario y es la más radioactiva del mundo

Las frutas suelen estar entre los alimentos preferidos para acompañar almuerzos o cenas, además de ser una opción ideal como snack a media mañana, en la merienda o en licuados y tragos. Pero hay una fruta en particular, muy consumida en Argentina, que tiene una característica sorprendente: es la más radioactiva del mundo.

Lee además
por el efecto estacional, el precio de una fruta bajo $2.000 en una semana en la feria de capital
Mercado de abasto

Por el efecto estacional, el precio de una fruta bajó $2.000 en una semana en la Feria de Capital
mexicano tomo desengrasante que sus companeros de trabajo le pusieron en una botella: murio y afirman que sufria bullying
Escalofriante caso

Mexicano tomó desengrasante que sus compañeros de trabajo le pusieron en una botella: murió y afirman que sufría bullying

Se trata de la banana, una fruta que, además de ser fuente de energía y nutrientes, contiene un componente que la vuelve única. La explicación está en su alto contenido de potasio, un mineral esencial para el organismo. Dentro de ese potasio, existe una pequeña fracción de potasio-40, un isótopo natural que emite radiación.

Leé también: 5 postres saludables con frutas que puedes preparar fácilmente en casa

Aunque pueda sonar alarmante, los especialistas aclaran que esta radioactividad no representa ningún riesgo para la salud. La cantidad de radiación es tan baja que el cuerpo humano está preparado para manejarla sin problemas. De hecho, estamos expuestos diariamente a pequeñas dosis de radiación natural que provienen de los alimentos, el agua y hasta del aire que respiramos.

Qué aporta la banana

Por eso, comer bananas todos los días no solo es seguro, sino recomendable. Aportan energía, fibra, vitaminas y minerales que contribuyen al buen funcionamiento del organismo. Su particularidad radioactiva es, en realidad, una curiosidad científica que las hace aún más fascinantes.

Temas
Seguí leyendo

Los 10 finales más trágicos de los grandes matemáticos de la historia

Qué es la hipergamia y cómo afecta a las relaciones sexoafectivas

Venezuela: El opositor Leopoldo López apuesta a la intervención militar nortamericana

Detectan una variante americana del mosquito del dengue tras analizar más de 1.200 genomas

Detienen al "Chavo del 8" en Brasil por tenencia de drogas y su reacción se volvió viral

Censura periodística en Estados Unidos: suspendieron un programa por criticar a Trump y el presidente lo celebró en redes

Emmanuel Macron presentará "pruebas científicas" de que su esposa Brigitte es mujer ante un tribunal

León XIV cierra las puertas a cualquier reforma sobre fieles LGBTQ+, diaconisas o matrimonio homosexual

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo
Investigación

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Te Puede Interesar

Samira y Leandro, los pequeños que juegan a bailar y representarán a San Juan en Córdoba
Talento emergente

Samira y Leandro, los pequeños que juegan a bailar y representarán a San Juan en Córdoba

Por Celeste Roco Navea
¡Ya se empieza a palpitar el FestiJoven 2025 en el Parque de Mayo!
Galería de fotos

¡Ya se empieza a palpitar el FestiJoven 2025 en el Parque de Mayo!

Monseñor Jorge Lozano.
La Rosca

¿Sigue la controversia en la Iglesia sanjuanina? Habló el "tradicionalista" que denunció el decreto de monseñor Lozano: "Derecho a decidir"

En la Bombonera, Boca recibe a Central Córdoba: hora, formaciones y por dónde verlo
Torneo Clausura

En la Bombonera, Boca recibe a Central Córdoba: hora, formaciones y por dónde verlo

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos
Iniciativa

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos