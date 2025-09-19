Censura periodística en Estados Unidos: suspendieron un programa por criticar a Trump y el presidente lo celebró en redes

Un insólito caso de censura sacude a Estados Unidos . La cadena ABC decidió suspender “indefinidamente” el programa Jimmy Kimmel Live tras el monólogo del conductor emitido el lunes de esta semana, donde hizo mención al asesinato del activista de derecha Charlie Kirk y criticó a Donald Trump. Lo llamativo es que la medida fue celebrada por el Presidente en sus redes sociales, generando una explosiva reacción en cadena.

Durante su monologo, Jimmy Kimmel ironizó que “muchos en el mundo MAGA están trabajando muy duro para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk”. Además, afirmó que el asesino del joven conservador no era más que otro miembro de MAGA, como se le dice a los seguidores del movimiento trumpista “Make America Great Again” (“Hacer a Estados Unidos grande de nuevo”).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1969067596780540256&partner=&hide_thread=false El monólogo de Jimmy Kimmel que derivó en la cancelación de su programa

La cadena ABC decidió suspender “indefinidamente” el programa y la decisión generó revuelo en todo el país. pic.twitter.com/XYcmpu2fRM — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 19, 2025

Sus palabras fueron calificadas como “ofensivas e insensibles” por Andrew Alford, presidente de Nexstar, propietario de 32 estaciones afiliadas a ABC, que anunció que dejaría de transmitir el show. Horas después, la cadena de Disney replicó la decisión y comunicó que el ciclo quedaba fuera de antena sin fecha de regreso. La determinación no fue tomada por la junta directiva de la empresa, sino que la tomó Robert Iger, director ejecutivo de Disney, y Dana Walden, jefa de televisión de la compañía, según informaron bajo condición de anonimato dos personas con conocimiento del asunto a The New York Times.

Según el medio estadounidense, Kimmel tenía previsto responder a la decisión durante su transmisión del miércoles, según dos personas familiarizadas con el programa. Sin embargo, los ejecutivos de Disney decidieron suspender el programa antes de que comenzara la grabación.

La reacción fue inmediata. Manifestantes se concentraron en la puerta del teatro El Capitán de Hollywood, donde se graba el programa, mientras Kimmel abandonaba el lugar en silencio, visiblemente afectado. Su contrato con la señal vence recién en mayo de 2026, pero por ahora el futuro de su carrera televisiva quedó en suspenso.

La celebración de Donald Trump

El presidente Donald Trump celebró la medida en su red Truth Social con un mensaje triunfalista desde su visita a Gran Bretaña: “Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que había que hacer”.

image

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), Brendan Carr, aliado de Trump, calificó los dichos de Kimmel como “repugnantes” y advirtió que su agencia podría “hacerlo por las malas” si ABC y Disney no tomaban medidas. La amenaza fue interpretada como un condicionamiento político. En una entrevista en un podcast, Carr dijo que los comentarios de Kimmel eran parte de un “esfuerzo concertado para mentirle al pueblo estadounidense”.

En una publicación en redes sociales el miércoles, Carr expresó su aprobación por la decisión de Nexstar de suspender a Kimmel, agradeciendo a la compañía “por hacer lo correcto”. Añadió: “Espero que otras emisoras sigan el ejemplo de Nexstar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrendanCarrFCC/status/1968449919221416427?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1968449919221416427%7Ctwgr%5E5bf26fff8c884794c502cf202ac26c401c3473c7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Festados-unidos%2Fsuspenden-indefinidamente-el-programa-del-popular-presentador-jimmy-kimmel-por-comentarios-sobre-la-nid17092025%2F&partner=&hide_thread=false I want to thank Nexstar for doing the right thing.



Local broadcasters have an obligation to serve the public interest. While this may be an unprecedented decision, it is important for broadcasters to push back on Disney programming that they determine falls short of community… https://t.co/Px5boYbqNR — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) September 17, 2025

Las críticas de Carr a Kimmel fueron el último ataque contra los medios de comunicación por parte del presidente y su administración. El propio Trump demandó a ABC el año pasado en un caso por el que la cadena pagó 16 millones de dólares.

El miércoles por la noche, Sinclair, otro de los grandes grupos de canales locales, anunció que también retiraría de su programación el show de Kimmel y reclamó que el presentador ofreciera disculpas públicas, además de realizar “una donación personal significativa” a la familia de Kirk y a Turning Point USA, la organización fundada por el activista.

La suspensión, además, se produjo en medio de delicadas negociaciones empresariales: Disney espera la aprobación de la FCC para adquirir NFL Network, mientras que Nexstar necesita luz verde del gobierno para concretar la compra de Tegna por 6200 millones de dólares.

La comisionada Anna Gómez replicó en redes sociales que el gobierno estaba usando “el peso del poder gubernamental para suprimir la expresión legal”.

Organizaciones de guionistas, actores y músicos denunciaron censura. “Silenciarnos empobrece al mundo entero”, señalaron en un comunicado los sindicatos de escritores del Este y el Oeste. SAG-AFTRA, que representa a actores de Hollywood, calificó la suspensión de “represalia peligrosa contra las libertades de todos”. Figuras del espectáculo como Ben Stiller también salieron a respaldar al comediante.

Muchos demócratas criticaron de inmediato la medida y el senador demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, calificó de “indignante” la medida.

Antecedente

Kimmel, al igual que el presentador nocturno de CBS Stephen Colbert, ha criticado constantemente al presidente Donald Trump y muchas de sus políticas en su programa de ABC.

La cadena CBS dijo el verano pasado que cancelaría el programa de Colbert al final de esta temporada por razones financieras, pero muchos en la industria de los medios han especulado que se hizo para congraciarse con la administración Trump mientras la fusión de Paramount estaba pendiente.

Algunos críticos se preguntaron si su postura sobre Trump influyó.

Charlie Kirk, un influencer conservador e importante aliado de Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah. El sospechoso del crimen, Tyler Robinson, se entregó a las autoridades al día siguiente, y fue acusado de homicidio agravado.

Durante su monólogo del lunes, Kimmel sugirió que Robinson, de 22 años, podría haber sido un republicano pro-Trump.

“Alcanzamos nuevos mínimos durante el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”, señaló.

El neoyorquino Kimmel, de 57 años, obtuvo la nacionalidad italiana el mes pasado y explicó que fue una decisión que tomó tras la reelección de Trump como presidente en noviembre 2024.

Los comentarios sobre el caso Kirk se dieron cuando autoridades del gobierno prometen acciones contra organizaciones y movimientos liberales y de izquierda.

La suspensión del programa de Kimmel se suma además a una serie de despidos en distintos ámbitos, muchos de ellos por comentarios en redes sociales, criticando al fallecido activista por sus posturas extremas.

Fuente: La Nación