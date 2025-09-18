jueves 18 de septiembre 2025

Polémica internacional

Emmanuel Macron presentará "pruebas científicas" de que su esposa Brigitte es mujer ante un tribunal

Es en el marco de la demanda contra una influencer estadounidense que difundió la teoría de que primera dama de Francia es en verdad un hombre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presidente francés Emmanuel Macron y la primera dama Brigitte, en su visita a Londres en julio.

El presidente francés Emmanuel Macron y la primera dama Brigitte, en su visita a Londres en julio.

El presidente francés Emmanuel Macron y la primera dama Brigitte planean presentar pruebas fotográficas ante un tribunal estadounidense para demostrar que ella es mujer.

Su abogado afirmó que el presidente francés y su esposa presentarán pruebas para respaldar su demanda por difamación contra la influencer estadounidense de derecha Candace Owens, quien promovió las afirmaciones de que la primera dama francesa nació hombre.

Tom Clare, el abogado principal de los Macron en el caso, declaró en el podcast Fame Under Fire de la BBC hoy que sus clientes estaban dispuestos a demostrar "de forma genérica y específica" que las acusaciones eran falsas.

Añadió que se publicará "testimonio pericial de carácter científico", sin revelar detalles.

Al preguntársele si los Macron compartirían fotografías de la Macron embarazada y criando a sus hijos, respondió que se presentarían ante el tribunal, donde existen normas y estándares, según informó la BBC.

"Extremadamente perturbador"

Los Macron han encontrado las afirmaciones emitidas por Owens "extremadamente perturbadoras". «Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que someterse a este tipo de pruebas», dijo el abogado.

Clare afirmó que sería un proceso al que Brigitte Macron "tendrá que someterse de forma muy pública". Pero se mostró dispuesta a "hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas".

Reconoció que las afirmaciones habían sido una "distracción" para el presidente francés.

La pareja presentó su demanda por difamación en julio, acusando a la influencer de propagar "ficciones extravagantes, difamatorias y descabelladas", que alimentaron una "campaña de humillación global" repleta de mentiras y un "acoso implacable".

Los abogados de Owens han solicitado la desestimación de la demanda.

Quién es la influencer demandada

Owens, quien tiene millones de seguidores en redes sociales y pertenece a MAGA , ha repetido públicamente las afirmaciones en sus canales. La acusación se originó en línea. Encontró audiencia, a través de las blogueras francesas Amandine Roy y Natacha Rey en un video de YouTube de 2021.

En marzo de 2024, Owens recurrió a las redes sociales para anunciar que apostaba toda su reputación profesional a la teoría de que la primera dama francesa nació como Jean-Michel Trogneux (el nombre real de su hermano mayor), antes de la transición a la maternidad a los 30 años.

La teoría de la conspiración alega que Brigitte no tuvo a ninguno de sus tres hijos y que su primer esposo, un banquero jubilado de 69 años que murió en Navidad en 2020, nunca existió.

Las afirmaciones se derivan de un artículo publicado en septiembre de 2021 por la revista francesa de extrema derecha Faits et Documents (Hechos y Documentos), que inicialmente pasó desapercibido.

Estas acusaciones fueron retomadas después de que la bloguera de extrema derecha y colaboradora de Faits et Documents, Natacha Rey, y la vidente Amandine Roy las cubrieran, en una entrevista de YouTube que se hizo viral.

Batalla judicial

Los Macron ganaron su demanda inicial por difamación contra Roy y Rey en 2024. Pero el fallo fue revocado en apelación este año por motivos de libertad de expresión. Los Macron también están apelando esa decisión.

Owens afirmó que basó sus acusaciones en lo que denominó una "investigación exhaustiva", realizada por la bloguera francesa Natacha Rey.

Los Macron, a su vez, presentaron una demanda de 218 páginas en Delaware el 23 de julio, solicitando una cantidad no especificada de daños compensatorios y punitivos.

El presidente francés y su esposa declararon entonces en un comunicado: "Dado que la Sra. Owens reafirmó sistemáticamente estas falsedades, en respuesta a las reiteradas solicitudes de retractación de cada uno de nuestros abogados, finalmente concluimos que remitir el asunto a un tribunal de justicia era la única vía de reparación restante".

“La campaña de difamación de la Sra. Owens fue claramente diseñada para acosarnos y causarnos dolor a nosotros y a nuestras familias, y para llamar la atención y la notoriedad. Le dimos todas las oportunidades para que se retractara de estas acusaciones, pero se negó”, agregaron.

Los diarios franceses no han dedicado espacio al tema. Solo los medios del interior se refirieron al juicio este jueves.

FUENTE: Clarín

Temas
