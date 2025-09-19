viernes 19 de septiembre 2025

Detienen al "Chavo del 8" en Brasil por tenencia de drogas y su reacción se volvió viral

Un joven de 24 años fue detenido en Brasil por tenencia de drogas. Lo llamativo del episodio es que estaba disfrazado del Chavo del 8, personaje que mantuvo en todo momento.

Por Mariela Pérez
image

Cuando uno cree que vio todo, meten preso al Chavo del 8 en Brasil por tenencia de drogas. La detención se volvió viral, no solo por el icónico personaje de comedia infantil mexicana, sino también por un video que no demoró en viralizarse.

El hecho ocurrió en Rio de Janeiro, Brasil, cuando un joven de 24 años disfrazado del Chavo del 8 fue detenido por tener marihuana que aseguró, era para consumo personal. La detención se dio en el marco de una fiscalización de rutina de la Operación Seguridad Presente, que controla el transporte y combate la criminalidad en la zona. La llamativa apariencia captó la atención de los oficiales y lo interrogaron.

El momento viral se captó cuando era trasladado a la comisaría, donde, filmado desde atrás, comenzó a actuar imitando movimientos muy característicos del personaje.

A pesar de que fue imputado por uso y consumo de drogas, terminó siendo dejado en libertad instantes después tras prestar declaración.

