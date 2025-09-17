miércoles 17 de septiembre 2025

Brasil

A Jair Bolsonaro le diagnosticaron cáncer

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, preso en su casa y condenado a 27 años de cárcel por golpista, enfrenta otro episodio de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado con cáncer de piel, anunció este miércoles su médico.

Bolsonaro tiene un “carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”, dijo a periodistas el doctor Claudio Birolini.

Las lesiones detectadas fueron removidas. Bolsonaro no será sometido a tratamientos adicionales, como quimioterapia, aunque deberá ser monitoreado por un equipo médico.

Cómo se encuentra la salud de Jair Bolsonaro

La enfermedad está en fase precoz, según el diario Folha de San Pablo.

Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo, será evaluado ahora por un equipo médico. El diagnostico fue determinado después de una serie de exámenes realizados el domingo.

El boletín médico divulgado por el hospital DF Star reveló dos lesiones cutáneas con “presencia de carcinoma de células escamosas”, dijo el periódico.

Bolsonaro deberá pasar ahora por “acompañamiento clínico y revaluación periódica”.

El expresidente fue dado de alto este miércoles del hospital tras pasar la noche internado en observación. El martes fue hospitalizado de urgencia después de sufrir una crisis de hipo y vómitos.

Bolsonaro ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente hipos crónicos y vómitos. Algunos de estos problemas de salud son derivados del ataque con cuchillo en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

La corte suprema lo halló la semana pasada culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro no estuvo presente en las últimas sesiones del juicio debido, según sus abogados, a los problemas de salud.

Qué dijo el médico de Jair Bolsonaro

El médico personal del exmandatario dijo que en dos de las ocho lesiones examinadas fue detectado cáncer de piel. Una de ellas se encuentra en el brazo y otra en el tórax.

“Una sabíamos que no era. Las otras siete eran susceptibles para cáncer de piel. De esas, dos dieron positivas para un tipo de tumor que es el carcinoma de células escamosas, que no es no el más benigno ni el más agresivo. Es el intermedio, pero aún así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”, alertó.

Las lesiones habían sido identificadas como sospechosas en un examen médico hecho en abril.

Birolini dijo que las lesiones fueron retiradas, lo que elimina la necesidad de tratamientos adicionales como quimioterapia. Sin embargo, Bolsonaro deberá ser monitoreado por un equipo médico.

Además del cáncer, al expresidente le fue diagnosticado anemia y problemas renales.

