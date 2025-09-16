martes 16 de septiembre 2025

Traslado

Tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpista, Bolsonaro se descompensó y tuvo que ser internado

El ex presidente Jair Bolsonaro tuvo que ser trasladado desde su prisión domiciliaria a un centro de salud por una descompensación. Días atrás fue condenado a 27 años de cárcel por promover un golpe de estado contra Lula Da Silva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, fue ingresado de emergencia a un hospital este martes tras descompensarse en su residencia de Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria. Esta es su segunda salida a un centro médico en menos de una semana.

Según informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, a través de la red social X, el líder de extrema derecha "se sintió mal hace poco, con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja". La situación fue calificada como una "emergencia", lo que motivó su traslado al hospital.

Bolsonaro fue acompañado por los policías que custodian su residencia, así como por su esposa, Michelle. El jefe del equipo médico del expresidente, Claudio Birolini, detalló en un comunicado que solicitó su internación en el Hospital DF Star para una "evaluación clínica, medidas terapéuticas y exámenes complementarios" debido a un cuadro de malestar, caída de presión arterial y vómitos.

El expresidente, de 70 años, enfrenta una condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia y la Corte Suprema por su papel en los eventos golpistas. A raíz de su estado de salud, se espera que la justicia le permita continuar cumpliendo su condena en su domicilio de Brasilia.

Historial Médico Relacionado con Ataque de 2018

Los problemas de salud de Bolsonaro no son nuevos y, según informes médicos, los frecuentes hipos que le provocan vómitos son una secuela del ataque a cuchillazos que sufrió durante la campaña electoral de 2018. Desde aquel incidente, el exmandatario ha presentado diversos problemas en el aparato digestivo.

De hecho, esta internación se produce pocos días después de que Bolsonaro acudiera al hospital el domingo para someterse a una serie de exámenes médicos. El boletín divulgado tras esa alta mencionó un cuadro de "anemia" y una tomografía reveló una imagen residual de una neumonía reciente. Además, el pasado fin de semana, con autorización previa del magistrado Alexandre de Moraes, se le extirparon quirúrgicamente ocho lesiones cutáneas en un procedimiento ambulatorio programado. En abril, también fue sometido a una larga operación para resolver una oclusión intestinal que lo mantuvo hospitalizado por tres semanas.

La situación de salud de Jair Bolsonaro añade un nuevo capítulo a su vida post-presidencia, marcada por su reciente condena y las constantes atenciones médicas.

