martes 16 de septiembre 2025

Consejos

Qué comer para reducir el cortisol, la "hormona del estrés"

Alimentos como el salmón, la palta, los huevos y los fermentados ayudan a equilibrar el sistema hormonal y mejorar el bienestar. Expertos de Harvard y de Women’s Health explican cómo la dieta influye en la respuesta del cuerpo ante la tensión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-16 at 7.33.14 PM

El estrés es parte de la vida cotidiana, pero su impacto en el cuerpo depende en gran medida de cómo se lo gestione. Además de técnicas como la meditación o el yoga, la alimentación es una herramienta clave para regular el cortisol, conocido como la “hormona del estrés”.

Las grandes potencias se disputan Nepal, en crisis, y clave en el tablero geopolítico
Las grandes potencias se disputan Nepal, en crisis, y clave en el tablero geopolítico
Cada vez hay más japoneses que pasan los 100 años y el país enfrenta una crisis demográfica histórica
Cada vez hay más japoneses que pasan los 100 años y el país enfrenta una crisis demográfica histórica

El cortisol, producido por las glándulas suprarrenales, ayuda a responder a situaciones de tensión. En niveles equilibrados, controla la inflamación, la presión arterial y el metabolismo. Pero cuando permanece elevado, puede favorecer el aumento de peso, la fatiga, la hipertensión y la ansiedad.

La dieta como regulador natural

“Consumir demasiado de ciertos alimentos, y no lo suficiente de otros, genera oscilaciones en los niveles de cortisol”, explicó Stephani Johnson, profesora adjunta de Nutrición Clínica y Preventiva en la Universidad de Rutgers. La especialista aclara que la comida no elimina el estrés, pero sí puede modular la producción de esta hormona.

De acuerdo con Women’s Health y la Escuela de Salud Pública de Harvard, algunos alimentos se destacan por su capacidad para mantener el cortisol bajo control:

  • Salmón y pescados grasos: ricos en omega-3, con efecto antiinflamatorio. Para dietas vegetales, se recomiendan semillas de lino o chía.

  • Palta: aporta magnesio y grasas saludables que reducen la ansiedad.

  • Huevos: contienen triptófano, precursor de la serotonina, lo que mejora el ánimo.

  • Alimentos fermentados (yogur, kéfir): favorecen la flora intestinal, vinculada al equilibrio hormonal.

  • Bananas y espinacas: fuentes de magnesio y fibra, esenciales para la regulación del estrés.

Según Johnson, también es clave asegurar suficiente proteína magra (aves, lácteos, carne magra) para estabilizar la glucosa en sangre y disminuir la demanda de cortisol.

Lo que conviene evitar

En el otro extremo, ciertos productos favorecen el aumento de esta hormona:

  • Azúcares y ultraprocesados, que elevan la glucosa y potencian la inflamación.

  • Bebidas con cafeína, que aumentan el cortisol de manera temporal, sobre todo en exceso.

  • Alcohol, que altera la regulación emocional.

  • Grasas trans, presentes en fritos y productos industriales, asociadas a mayor riesgo de ansiedad y depresión.

Más allá de la comida

La alimentación es solo una pieza del rompecabezas. Los especialistas recomiendan:

  • Dormir al menos 7 horas diarias.

  • Practicar 150 minutos semanales de ejercicio.

  • Incorporar técnicas de relajación, como respiración profunda o caminatas al aire libre.

  • Limitar la exposición a noticias y redes sociales, ya que el exceso de información también eleva el estrés.

En cuanto a suplementos, Harvard advierte que no hay evidencia sólida de que reduzcan el cortisol y que deben consumirse únicamente bajo supervisión médica.

Una estrategia de bienestar integral

El mensaje es claro: aunque la dieta no hace desaparecer el estrés, sí puede ayudar a mantener el cortisol en equilibrio y mejorar tanto la salud física como la emocional. Pequeños ajustes en lo que se come y en el estilo de vida diario pueden marcar la diferencia.

