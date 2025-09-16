martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estados Unidos

El asesino de Charlie Kirk podría ser condenado a muerte

El hallazgo del ADN del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en el arma homicida le abre la puerta a la mayor condena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk en Estados Unidos, fue acusado este martes de homicidio agravado y otros cargos, indicó este martes un fiscal de Utah.

Lee además
Javier Milei junto a Charlie Kirk, el activista conservador asesinado
Redes sociales

Javier Milei responsabilizó a "la izquierda" del homicidio de Charlie Kirk
que se sabe del tirador que mato a charlie kirk: el fbi encontro el rifle que habria usado en el asesinato
Investigación

Qué se sabe del tirador que mató a Charlie Kirk: el FBI encontró el rifle que habría usado en el asesinato

El cargo implica que el joven de 22 años podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable de asesinar a Kirk la semana pasada en la Universidad del Valle de Utah, informaron DW y la cadena ABC News.

“El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense”, declaró el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, al anunciar los cargos.

Además, precisó que se encontró ADN de Robinson en el gatillo del arma usada para matar a Kirk.

El líder conservador recibió un disparo en el cuello el 10 de septiembre mientras hablaba con estudiantes y murió poco después.

La fiscalía alega que Robinson disparó a Kirk con un rifle desde el tejado de un edificio cercano del campus.

Charlie Kirk, de 31 años, se encontraba de gira cuando realizaba un acto en la Universidad del Valle de Utah, la primera parada de al menos 14 programadas en campus universitarios de todo Estados Unidos.

Nacido en octubre de 1993 y padre de dos hijos, era uno de los activistas pro-Trump y personalidades de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Había conseguido millones de seguidores y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades, en 2012.

Temas
Seguí leyendo

Asesinato de Charlie Kirk: se filtran las imágenes del joven tirador de 22 años

Qué comer para reducir el cortisol, la "hormona del estrés"

Tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpista, Bolsonaro se descompensó y tuvo que ser internado

Hallan las momias más antiguas del mundo: un ritual de hace 12.000 años cambia lo que se sabía sobre la muerte

Estos son los mejores consejos de los empresarios más exitosos para convertirse en multimillonario

Se viene el eclipse solar total más largo del siglo: cuándo y cómo verlo

Cuándo acudir al médico si los problemas de sueño se vuelven persistentes

Qué pasa si se consume arroz blanco todos los días: beneficios y precauciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
eclipse total solar
Astronomía

Se viene el eclipse solar total más largo del siglo: cuándo y cómo verlo

Por María Morá

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Emocionante homenaje en la cancha de Concepción: guardaron las cenizas de Mario Agüero en el club y le pusieron su nombre a la popular
Eterno

Emocionante homenaje en la cancha de Concepción: guardaron las cenizas de Mario Agüero en el club y le pusieron su nombre a la popular

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

La contactaron para alquilarle la cabaña en Valle Fértil y la estafaron en más de $5 millones

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: Babsía nos abandonó en el peor momento video
Video

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión
Paren en Off

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

Te Puede Interesar

Los peritos, en el centro de la escena del juicio contra los policías acusados de golpear a un conductor en Angaco
En juicio

Los peritos, en el centro de la escena del juicio contra los policías acusados de golpear a un conductor en Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Terminaron las entrevistas para Fiscal General y la histórica terna quedó a tiro: ¿cuándo se conocería?
Consejo de la Magistratura

Terminaron las entrevistas para Fiscal General y la histórica terna quedó a tiro: ¿cuándo se conocería?

Team Lauty, el equipo que nació en una carnicería y hoy da el salto de los Libres al ciclismo grande
Nueva apuesta

"Team Lauty", el equipo que nació en una carnicería y hoy da el salto de los Libres al ciclismo grande

Por sexta vez en el año, hubo una amenaza de bomba en San Juan y evacúan en Centro Cívico
Increíble

Por sexta vez en el año, hubo una amenaza de bomba en San Juan y evacúan en Centro Cívico

Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar
Solidaridad

Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar