Qué se sabe del tirador que mató a Charlie Kirk: el FBI encontró el rifle que habría usado en el asesinato

La investigación por el brutal asesinato de Charlie Kirk, el activista de derecha aliado a Donald Trump, avanzó rápidamente en las últimas horas y el FBI encontró el rifle que habría usado en el crimen.

Internacional Los argentinos deportados de Estados Unidos por Trump: "No matamos ni violamos"

Triste aniversario Torres Gemelas: las estremecedoras imágenes que recuerdan el atentado del 11-S que marcó la historia de la humanidad

Las autoridades estadounidenses informaron que detectaron al tirador que, según trascendió en medios locales, estaba vestido de negro y disparó desde larga distancia.

Sin embargo, desde el FBI confirmaron que todavía no pudieron identificar al hombre, pese a que encontraron un arma en los alrededores del lugar donde hizo el acto el activista de derecha.

En conferencia de prensa, el agente especial a cargo del FBI, Robert Bohls, dijo que se recuperó un “rifle de cerrojo de alta potencia” en una zona de bosques después del crimen. El arma ya fue enviada a un laboratorio para ser analizada.

Además, Bohls explicó que los detectives también encontraron huellas de calzado y de la palma de una mano en la zona. Sobre el final, el agente aclaró que ya recibieron más de 130 pistas que podrían ser clave en la causa.

Qué se sabe del tirador

El primer sospechoso fue un hombre mayor de edad, que fue detenido justo después de que Kirk cayera herido. Sin embargo, luego de unas horas fue liberado y será investigado por obstruir el trabajo de la Justicia.

Recién unas horas más tarde, el FBI pudo confirmar en una conferencia de prensa que había detectado al verdadero tirador.

Las autoridades revelaron además que el ataque habría sido efectuado a larga distancia, desde el techo de un edificio ubicado a unos 200 metros, según indicó The New York Times.

Por otra parte, las autoridades confirmaron que el tirador actuó en solitario. “No hay indicios que conduzcan a que una segunda persona esté involucrada”, dijeron sobre el ataque que terminó con la vida del hombre de 31 años.

Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, había dicho en conferencia de prensa que el tirador fue detectado a través del circuito cerrado de televisión del campus.

Según informaron los medios estadounidenses, las imágenes de ese circuito cerrado son de mala calidad y todavía se encuentran bajo análisis.

En redes sociales, donde se difundieron varios videos del crimen, también publicaron una grabación que muestra los segundos de consternación posteriores al disparo.

Las imágenes se viralizaron rápidamente porque en una de ellas aparece una persona sobre un techo que parece estar escapando luego del tiroteo. El sospechoso individuo se veía en la imagen como un punto negro.

El FBI aclaró que hablará con la prensa este jueves por la mañana sobre su investigación por el asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah.