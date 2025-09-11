jueves 11 de septiembre 2025

Río de Janeiro

Video: un hombre saltó en parapente desde el Cristo Redentor y ahora es investigado por ataque al patrimonio cultural

Dos hombres ingresaron ilegalmente al monumento de Río de Janeiro, y uno de ellos se lanzó en paracaídas desde la mano derecha de la icónica estatua hacia la Lagoa Rodrigo de Freitas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre se largó en parapente desde el Cristo Redentor.&nbsp;

Un hombre se largó en parapente desde el Cristo Redentor. 

Dos hombres ingresaron ilegalmente al Cristo Redentor en Río de Janeiro, y uno de ellos se lanzó en paracaídas desde la mano derecha del icónico monumento hacia la laguna Rodrigo de Freitas, según informó la Policía Civil.

Esta acción derivó en la apertura de una investigación por parte de la Policía Civil, ya que la conducta fue calificada como delito contra el patrimonio cultural.

Según un comunicado del Santuario del Cristo Redentor, citado por el medio G1, “dos hombres violaron el monumento, subieron indebidamente al brazo derecho de la estatua y se lanzaron en paracaídas hacia la Lagoa Rodrigo de Freitas”. Aunque en los videos solo se aprecia a una persona, la policía investiga la participación de un segundo involucrado.

El caso fue registrado por la 7.ª Comisaría (Santa Teresa) como delito contra el patrimonio cultural perteneciente a la Arquidiócesis de Río de Janeiro, autoridad responsable de la gestión y protección del monumento. Ante esta transgresión, la administración del santuario solicitó la intervención de la Policía Militar, que acudió al sitio donde ocurrió el salto en parapente.

Las imágenes del episodio se viralizaron en redes sociales y provocaron debate entre residentes y visitantes, tanto por la osadía de la maniobra como por la discusión legal y ética en torno a la protección de bienes culturales considerados símbolos nacionales.

G1 recogió el testimonio de David Moreira Figueiredo, guía turístico que se encontraba en el lugar y filmó la escena con un dron. Figueiredo aseguró no estar al tanto de la ilegalidad de este tipo de actos y explicó que lo sorprendió la presencia de una persona en la estructura.

“Llevaba a mis clientes a visitar el Cristo Redentor cuando nos sorprendimos. Uno de los guardias de seguridad nos informó que había alguien en el brazo del monumento. En ese momento, tomé mi dron para intentar capturar las imágenes”, relató.

Moreira describió cómo el intruso se equilibraba sobre la mano de la estatua mientras preparaba su equipo: “En diversos momentos, intentaba encontrar la mejor posición, apoyando los pies sobre uno de los dedos de la estatua y moviendo el cuadril hacia atrás y hacia adelante. Coraje extremo o pura insanidad. Entre la coraje y el peligro, la línea es muy fina”, escribió en sus redes sociales.

El guía detalló que solo logró registrar parte del salto debido a que su tarjeta de memoria se llenó: “El primero en saltar no lo pude ver porque saltó mientras iba a buscar mi equipo. Cuando volví, solo había uno. No conseguí filmar el momento exacto del salto, entonces puse a grabar directamente en el dron y capturé el final del sobrevuelo”, relató Moreira.

Tras el incidente, agentes de la Policía Civil acudieron al lugar y confirmaron que el caso sería registrado como daño al patrimonio cultural, con el objetivo de identificar a los responsables. La institución solicitó imágenes de las cámaras de seguridad del área para avanzar en la investigación.

El Cristo Redentor, símbolo emblemático de Río de Janeiro y de Brasil, recibe diariamente miles de visitantes y está considerado patrimonio histórico y cultural. Además de su valor religioso, el monumento forma parte del programa de protección y preservación del patrimonio cultural brasileño y cuenta con sistemas de vigilancia y seguridad, así como guardias que patrullan el área durante las visitas.

El caso continúa bajo investigación, y se espera que los responsables enfrenten sanciones legales por el daño al patrimonio y las normas de seguridad aplicables a este tipo de monumentos.

