jueves 11 de septiembre 2025

Increíble

Ella mide más de 2 metros, él 1,62: la historia de amor que desafía prejuicios y emociona en redes

Elisane da Cruz Silva, conocida como la mujer más alta en redes sociales, compartió las dificultades que ha atravesado junto a su pareja Francinaldo, debido a los comentarios sobre su notable diferencia de estatura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
influencer más alta del mundo

En un mundo donde las apariencias muchas veces dictan las reglas, la historia de amor entre Elisane da Cruz Silva y Francinaldo Da Silva Carvalho demuestra que los prejuicios aún están presentes, pero también que el amor puede superarlos. Con una altura de 2,06 metros, Elisane no solo se ha convertido en una figura viral en redes sociales, sino también en un símbolo de resiliencia ante las críticas. Su pareja, con quien comparte la vida desde hace casi una década, mide 1,62 metros, una diferencia física que no ha pasado desapercibida para el público.

image

Elisane fue diagnosticada con gigantismo en su adolescencia. La condición fue provocada por un tumor en su glándula pituitaria que desencadenó un crecimiento anormal. Este diagnóstico la llevó a vivir una infancia y adolescencia marcadas por la diferencia: en Brasil, donde la media de altura femenina no supera los 1,60 metros, ella sobresalía no solo en estatura, sino también por ser objeto constante de miradas y comentarios.

El comienzo de su relación con Francinaldo, a quien conoció mientras él trabajaba cerca de su casa en Salinópolis, fue una mezcla de atracción inmediata y escepticismo ajeno. Él no dudó en expresar lo que sentía desde el principio. “Es una mujer hermosa, con un rostro precioso”, afirmó en una entrevista. Sin embargo, no todos compartían ese entusiasmo. Incluso familiares cercanos, como una tía de Francinaldo, dudaban de que la relación pudiera sostenerse: “Pensé que no funcionaría por la altura… parecía algo extraño”, confesó.

image

A pesar de las críticas y las dudas, la pareja se casó dos años después de conocerse y hoy tienen un hijo llamado Angelo, que llegó tras una difícil experiencia previa: Elisane perdió un embarazo de gemelos, una experiencia devastadora que la sumió en una profunda tristeza. “Siempre soñé con ser madre, y que me dijeran que perdí a dos bebés fue desesperante”, relató. El nacimiento posterior de su hijo fue, en sus palabras, “un nuevo comienzo”.

Su camino hacia la aceptación no ha sido fácil. La influencer admite que los comentarios ofensivos y las burlas en público le afectaron profundamente, al punto de provocarle episodios de depresión. Con el tiempo, aprendió a priorizar su bienestar emocional y el de su familia. “El prejuicio llegó a ser demasiado. Pero decidí enfocarme en lo que importa”, confesó.

Hoy, Elisane sueña con desarrollar una carrera en el modelaje, proyecto que cuenta con el respaldo incondicional de su esposo. “Quiero que tenga éxito en su carrera, para que nuestro hijo también tenga un buen futuro”, aseguró Francinaldo. Para ambos, es esencial construir un entorno en el que Angelo crezca con valores de amor, respeto y aceptación, lejos del ruido de las críticas sociales.

En redes sociales, la historia de la pareja ha despertado una ola de empatía y apoyo. Muchos usuarios aplauden la relación, destacando que el amor no entiende de centímetros. “Ella es deslumbrante, y claramente están enamorados. ¿Por qué debería importar la diferencia de altura?”, escribió un seguidor. Otros comentaron que, más allá de la apariencia, lo que resalta es la conexión sincera que mantienen como familia.

image

También hubo quienes compartieron sus propias experiencias de relaciones con diferencias físicas notorias, celebrando el ejemplo que dan Elisane y Francinaldo. “El problema no es la altura, es la mentalidad cerrada de la sociedad”, opinó una usuaria. En este contexto, su historia se ha transformado en un mensaje potente contra los estigmas que aún pesan sobre lo que “debería” ser una pareja.

Más allá de las plataformas digitales, la prioridad de Francinaldo sigue siendo clara: mantener a su familia unida y apoyar a su esposa en cada paso. “Lo más importante es el amor que nos tenemos y el respeto mutuo. Eso es lo que nos sostiene”, concluyó.

