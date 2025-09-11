jueves 11 de septiembre 2025

Triste aniversario

Torres Gemelas: las estremecedoras imágenes que recuerdan el atentado del 11-S que marcó la historia de la humanidad

Se cumple un nuevo aniversario de uno de los peores atentados registrados por la humanidad de las últimas décadas. El recuerdo de las más de 2.500 víctimas fatales y las postales que rememoran la tragedia.

Por Mariela Pérez
FOTO: Ron Agam / Getty Images

Todos los 11 de septiembre el mundo en su totalidad recuerda y honra y a las 2.996 personas que perdieron la vida en medio de uno de los peores atentados terroristas registrados en las últimas décadas: el atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Cuatro aviones fueron secuestrados y tres de ellos impactaron contra los grandes edificios, generando una de las peores tragedias de Estados Unidos.

El atentado del 11-S fue perpetrado por el grupo terrorista Al-Qaeda, liderado por Osama bin Laden. Sus miembros secuestraron cuatro vuelos comerciales de American Airlines y United Airlines con un único objetivo: utilizarlos como armas para atacar puntos estratégicos de Estados Unidos.

El primero en impactar fue el vuelo 11 de American Airlines, que se estrelló contra la torre norte del World Trade Center a las 8:46 de la mañana. Apenas 17 minutos después, el vuelo 175 de United Airlines golpeó la torre sur, en un ataque transmitido en vivo al mundo entero. Mientras el caos se extendía en Nueva York, un tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, se estrelló contra el Pentágono en Washington, provocando la muerte de 189 personas.

El cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, tenía como destino la capital estadounidense. Sin embargo, los pasajeros enfrentaron a los secuestradores e impidieron que cumpliera su misión. La aeronave terminó estrellándose en un campo de Shanksville, Pensilvania, causando la muerte de sus 44 ocupantes, pero evitando un daño aún mayor.

Durante el ataque, hubo ciudadanos de distintas partes del mundo que perdieron la vida. De paseo, trabajando o instalados en Estados Unidos, jamás imaginaron que sus vidas culminarían en manos de terroristas. En el caso de Argentina, cuatro fueron los fallecidos de esta nacionalidad: Mario Santoro (enfermero), Sergio Villanueva (bombero), Pedro Grehan, Gabriela Waisman y Guillermo Alejandro Chalcoff (empresarios).

Gran parte del ataque y sus consecuencias fueron transmitidas por televisión a todo el mundo. El registro fotográfico de profesionales como de ciudadanos comunes se convirtieron en un registro histórico invaluable.

Estas fotos no solo documentan la destrucción física, sino también el dolor, la valentía y el pánico de un país que se encontraba bajo ataque.

A 24 años de los atentados, las fotografías del 11 de septiembre nos recuerdan la fragilidad de la seguridad global y la capacidad de resiliencia del espíritu humano. Son un homenaje visual a las casi 3.000 víctimas y a los héroes que arriesgaron sus vidas para ayudar a los demás.

Imagenes que recuerdan el atentando a las Torres Gemelas

image
image
Mario Tama / Getty Images NA

image
David Surowiecki / Getty Images

image
Andrew Lichtenstein / Corbis via Getty Images

image
Anthony Correia / Getty Images

image
U.S. Navy / Getty Images

image
Anthony Correia / Getty Images

image
Anthony Correia / Getty Images

image
Jose Jimenez/Primera Hora / Getty Images

image
Barbara Alper / Getty Images

