Deceso

Encontraron muerto a un argentino que estaba desaparecido en Brasil

El fallecido, ejecutivo de empresas de salud, había viajado a Río de Janeiro para hacer turismo. Habría sido secuestrado, y luego asesinado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El turista desaparecido en Río de Janeiro fue encontrado muerto este jueves. De acuerdo con las fuentes policiales, Alejandro Ainsworth (54) habría sido secuestrado. Además, su familia denunció que le vaciaron las cuentas bancarias.

En base a la reconstrucción que se hizo del hecho, Ainsworth viajó a Copacabana. Una cámara de seguridad donde se hospedaba lo filmó saliendo del lugar a las 23:44 del domingo y, desde entonces, su familia perdió el contacto con él.

Durante la madrugada del lunes, a las pocas horas de su desaparición, comenzaron a registrarse movimientos de dinero, préstamos y cambios de contraseñas de sus cuentas bancarias.

Sus hijos denunciaron que le sacaron US$3500 de la cuenta y le tramitaron un préstamo de $4.000.000.

Los investigadores que llevaron adelante la búsqueda confirmaron que el lunes por la mañana apareció una foto tomada con el celular de Ainsworth. La imagen muestra una camioneta estacionada en un pastizal, en lo que parece ser una zona inhóspita, similar a una favela de Río.

Esa foto permitió descubrir que el auto fue abandonado en un lugar peligroso y obtener la hora exacta en la que se tomó la imagen. El teléfono de Alejandro estuvo activo hasta las 21 de ese lunes, pero los investigadores no lograron rastrear la ubicación de esa última conexión.

A partir de la denuncia, la Policía de Turistas de Río de Janeiro inició un operativo para dar con su paradero. El consulado argentino también notificó a las autoridades locales y se sumó a la búsqueda.

Quién era el turista argentino que fue secuestrado y asesinado en Brasil

Alejandro Ainsworth, conocido por sus amigos como “Alex”, tenía 54 años y había nacido en Campana, provincia de Buenos Aires. También vivió en Saenz Peña, partido de Tres de Febrero, pero su último domicilio era en el barrio porteño de Villa Urquiza.

Según su perfil de Linkedin, era licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud, egresado del Instituto Universitario de la Fundación ISALUD en Buenos Aires.

El último cargo registrado en su perfil era el de gerente administrativo en Laboratorios LIACE, donde coordinaba la facturación a obras sociales y prepagas, además de la administración de recursos humanos y el control financiero.

También se desempeñaba como cotizador comercial en CROSMED y tenía una amplia experiencia en el sector salud, incluso trabajando como técnico en electrocardiogramas y dictando clases particulares desde hace más de dos décadas.

En sus redes sociales, mostraba fotografías de viajes, cena con sus hijos y reuniones con amigos.

