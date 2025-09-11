Ferrari lanzó la 849 Testarossa híbrida más potente de su historia

Ferrari presentó su nuevo modelo híbrido, la 849 Testarossa, y su versión descapotable, la 849 Testarossa Spider, marcando un hito en la historia de la marca italiana. Ambas variantes combinan un motor V8 biturbo central-trasero de 3.990 cm³ con tres motores eléctricos, logrando una potencia total de 1.050 CV, la mayor jamás alcanzada por un modelo de calle de Ferrari.

El tren motriz deriva del SF90 Stradale, aunque con mejoras que elevan el motor térmico a 830 CV, gracias a un nuevo turbocompresor, cabezales y colectores rediseñados. Los tres motores eléctricos aportan 220 CV adicionales, mientras que tecnologías derivadas de la Fórmula 1, como el sistema MGU-K, permiten regeneración energética, tracción integral y torque vectoring para optimizar la aceleración y el manejo en cualquier condición.

El 849 Testarossa puede acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 2,3 segundos y superar los 330 km/h de velocidad máxima. La aerodinámica ha sido optimizada con flicks y alerón activo, generando 415 kg de carga a 250 km/h y mejorando la refrigeración del tren motriz y los frenos. La opción Assetto Fiorano reduce 30 kg de peso y perfecciona el comportamiento en pista.

La versión Spider mantiene todas las prestaciones del coupé, con un techo rígido retráctil (RHT) que se despliega o guarda en solo 14 segundos, incluso en movimiento hasta 45 km/h. Un sistema innovador de cortavientos tras los asientos minimiza turbulencias, mientras que las suspensiones fueron recalibradas para ofrecer estabilidad con el techo abierto o cerrado.

El interior combina deportividad y tecnología digital, con un cuadro configurable que permite seleccionar entre cuatro modos de uso: eDrive, Hybrid, Performance y Qualify. El sistema MyFerrari Connect permite monitorear remotamente el estado del vehículo, mientras que la acústica de la Spider mantiene el sonido característico de Ferrari incluso en conducción abierta.

Ambas versiones, inspiradas en modelos clásicos como el 512 S, comienzan a entregarse en 2026: la coupé en abril y el Spider en el segundo semestre. El precio estimado es de 450.000 euros para el coupé y 500.000 euros para el descapotable. La 849 Testarossa se posiciona así como la máxima expresión de Ferrari en rendimiento, tecnología y diseño híbrido.