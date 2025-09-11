jueves 11 de septiembre 2025

Guía rápida

Cómo recuperar almacenamiento en Android sin instalar nada

Pasos simples para recuperar almacenamiento: limpiar cachés, ordenar descargas y respaldar fotos. Funciona en la mayoría de equipos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ajustes de Almacenamiento: punto de partida para liberar espacio. &nbsp;

Freepik
Pasos recomendados

1) Revisión rápida de almacenamiento

Entrá a Ajustes → Almacenamiento para ver qué ocupa más (apps, fotos, videos, descargas).

2) Limpiar caché de apps pesadas

En Ajustes → Apps, elegí apps grandes (navegador, redes) y tocá Almacenamiento → Borrar caché. Evitá “Borrar datos” salvo que sepas lo que hacés.

3) Ordenar “Descargas”

Abrí la carpeta Descargas y eliminá duplicados, PDFs viejos y zips. Suele liberar bastante.

4) Fotos y videos

Respaldá con Google Fotos (copia de seguridad activada) y luego eliminá del dispositivo lo ya subido.

5) Apps poco usadas

Desinstalá las que no abrís hace meses. En Ajustes podés ver uso y tamaño.

6) Carpetas de mensajería

En WhatsApp/Telegram, limpiá archivos enviados y videos reenviados.

Consejos y precauciones

  • Antes de borrar, verificá que lo importante esté respaldado.
  • Hacé esta limpieza cada 1–2 meses para mantener el rendimiento.
