Cómo recuperar almacenamiento en Android sin instalar nada

Ajustes de Almacenamiento: punto de partida para liberar espacio.

Sin instalar nada, Android permite liberar espacio con herramientas del sistema: limpieza de cachés , gestión de Descargas y Respaldo de fotos . Ideal cuando aparece el aviso de almacenamiento lleno.

Entrá a Ajustes → Almacenamiento para ver qué ocupa más (apps, fotos, videos, descargas).

2) Limpiar caché de apps pesadas

En Ajustes → Apps, elegí apps grandes (navegador, redes) y tocá Almacenamiento → Borrar caché. Evitá “Borrar datos” salvo que sepas lo que hacés.

3) Ordenar “Descargas”

Abrí la carpeta Descargas y eliminá duplicados, PDFs viejos y zips. Suele liberar bastante.

4) Fotos y videos

Respaldá con Google Fotos (copia de seguridad activada) y luego eliminá del dispositivo lo ya subido.

5) Apps poco usadas

Desinstalá las que no abrís hace meses. En Ajustes podés ver uso y tamaño.

6) Carpetas de mensajería

En WhatsApp/Telegram, limpiá archivos enviados y videos reenviados.

Consejos y precauciones