Cómo recuperar almacenamiento en Android sin instalar nada

Sin instalar nada, Android permite liberar espacio con herramientas del sistema: limpieza de cachés, gestión de Descargas y Respaldo de fotos. Ideal cuando aparece el aviso de almacenamiento lleno.
Pasos simples para recuperar almacenamiento: limpiar cachés, ordenar descargas y respaldar fotos. Funciona en la mayoría de equipos.
Entrá a Ajustes → Almacenamiento para ver qué ocupa más (apps, fotos, videos, descargas).
En Ajustes → Apps, elegí apps grandes (navegador, redes) y tocá Almacenamiento → Borrar caché. Evitá “Borrar datos” salvo que sepas lo que hacés.
Abrí la carpeta Descargas y eliminá duplicados, PDFs viejos y zips. Suele liberar bastante.
Respaldá con Google Fotos (copia de seguridad activada) y luego eliminá del dispositivo lo ya subido.
Desinstalá las que no abrís hace meses. En Ajustes podés ver uso y tamaño.
En WhatsApp/Telegram, limpiá archivos enviados y videos reenviados.