martes 9 de septiembre 2025

Tecnología

Cómo "desenchufar" WhatsApp sin cortar el Wi-Fi ni los datos, el truco para estar desconectado sin perder Internet

Si alguna vez quisiste “apagar” WhatsApp sin tener que bajar el Wi-Fi o cortar los datos, esta es tu nota. Te mostramos cómo desconectar de una vez por todas el mensajero más usado, pero sin perder la conexión a Internet para seguir navegando, mirando memes o viendo videos en otras apps.

Por Redacción Tiempo de San Juan
whatsapp

WhatsApp permite mostrar si estás disponible, ocupado, en el gimnasio, en una reunión o hasta durmiendo. Pero, ¿y si lo que querés es desconectarte de verdad? No hablamos de apagar el celular ni de desconectar Internet, sino de hacer que WhatsApp deje de molestar y no te tire mensajes o notificaciones hasta que vos quieras.

¿Por qué no simplemente cortar el Internet?

Claro, la forma más fácil es apagar el Wi-Fi y los datos. Sin conexión, WhatsApp no funciona. Pero ahí viene el problema: no sólo WhatsApp queda afuera, sino que también se te corta toda la navegación, las redes sociales y cualquier cosa que necesite Internet. Y quizás no querés eso, porque querés seguir conectado a todo menos al WhatsApp.

El truco para Android

Para los que usan Android, la jugada está en la configuración. Entrá al menú (ese con la ruedita dentada), luego a “Aplicaciones y notificaciones”. Ahí buscá WhatsApp en la lista completa de aplicaciones. Cuando lo encontrás, vas a ver la opción “Forzar detención”. ¿Qué hace esto? Básicamente, apaga WhatsApp hasta que vos lo vuelvas a abrir manualmente. Así, la app queda quietita, sin recibir mensajes ni notificaciones, pero el resto del celular sigue conectado.

El paso a paso para iPhone

En el caso de los iPhone, la cosa es un poco diferente. Entrá a “Ajustes” y buscá WhatsApp directamente en la lista. Ahí vas a ver la opción “Actualizar en segundo plano”. Si la desactivás, la app deja de correr en segundo plano y no te va a estar molestado hasta que vuelvas a abrirla. Fácil y sin complicaciones.

WhatsApp ahora te deja mandar videos sin sonido: cómo hacer para que el video no moleste

Una novedad que empezó a aparecer para algunos usuarios es la opción de enviar videos sin audio. ¿Para qué sirve? A veces grabás un video y no querés que se escuchen ruidos molestos o de fondo, así que silenciarlo antes de mandar es un golazo para no andar disculpándote después.

¿Cómo se hace? Entrá a cualquier chat, tocá el clip para compartir y elegí “Galería”. Ahí seleccionás el video que querés enviar y, en la esquina superior izquierda, aparece el ícono de un parlante. Si tocás ese icono, el altavoz se tacha y el video se manda mudo.

¿Y cómo hace plata WhatsApp si es gratis?

Esa es una buena pregunta y algo que muchos se preguntan. Mientras tanto, esta función de videos sin sonido ya está llegando a algunos usuarios, sobre todo a quienes usan la versión beta de la app, así que es cuestión de tiempo para que todos la tengan.

