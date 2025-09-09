martes 9 de septiembre 2025

En Inglaterra

Un hombre murió mientras llevaba el cajón con su hijo fallecido

Un hombre de 61 años sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras participaba del funeral de su hijo y falleció pese a los esfuerzos médicos. El dolor de perder a un familiar se convirtió en un doble golpe para esta familia británica.

muerte en velorio

El lamentable episodio tuvo lugar el pasado 21 de agosto en el Crematorio Teesside Middlesbrough, en North Yorkshire, Inglaterra. Mientras los familiares llevaban el ataúd a la capilla para despedir a David Beilicki, de 41 años, Norman White, padre del difunto, se desvaneció frente a todos.

Tras el desmayo, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. A pesar de recibir primeros auxilios, el hombre no logró recuperarse y falleció.

image

La hija relató el duro momento

Chantelle, hija de Norman, contó a medios locales que su padre no tenía antecedentes cardíacos y describió el duro momento en el que perdió tanto a su hermano como a su padre casi simultáneamente.

“Ha sido tan traumático, nunca pensarías en algo así, es inimaginable”, expresó. Añadió: “Creo que murió por tener el corazón roto. Ver a toda la familia tan triste debe haber sido demasiado para él”.

Contexto del funeral

David Beilicki, el hijo fallecido, fue encontrado sin vida en el sofá de un familiar tras una larga lucha contra las adicciones. La familia se encontraba reunida para despedirlo cuando ocurrió la tragedia con Norman.

Chantelle relató que al ingresar a la capilla notó la ausencia de su padre: “Cuando nos sentamos, miré a mi alrededor y dije: ‘¿Dónde está mi padre?’”, recordó. Otros familiares le informaron que se había descompensado y lo encontraron inconsciente poco después.

El personal médico actuó de inmediato y lo trasladaron en ambulancia, acompañado por su hija, mientras el resto de la familia permanecía en el funeral. Minutos más tarde, recibieron la desgarradora noticia de su muerte.

Doble pérdida y conmoción familiar

El episodio ha causado un profundo impacto en los allegados, quienes debieron enfrentar la pérdida de dos seres queridos en un mismo día. La historia se difundió recientemente en medios británicos, generando conmoción por la singular y dolorosa circunstancia del fallecimiento.

