martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oficial

Nicolás Maduro adelantó la Navidad otra vez en Venezuela: cuándo la festejará

En medio del avance militar de Estados Unidos, Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela y dio un fuerte discurso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El líder de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó adelantar las celebraciones navideñas para que comiencen este 1° de octubre. La decisión, anunciada en su programa semanal, se da en un contexto de creciente presión militar por parte de Estados Unidos y busca, según el régimen, "defender el derecho a la felicidad" del pueblo bolivariano.

Lee además
creyo que era cansancio, pero fue al medico y el diagnostico lo dejo sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
mas arte robado por los nazis: hallaron un stradivarius de 300 anos
Historia

Más arte robado por los nazis: Hallaron un Stradivarius de 300 años

¿Cuándo empieza la Navidad en Venezuela?

Por orden de Nicolás Maduro, las fiestas navideñas en Venezuela comienzan a partir del 1° de octubre. Esta es la misma estrategia que el régimen chavista ha utilizado en años anteriores.

¿Cuál es la justificación oficial para adelantar la Navidad?

Según el dictador, la medida busca "defender el derecho a la felicidad y la alegría de los venezolanos". Aseguró que esta fórmula le "ha ido muy bien" en el pasado para estimular la economía, la cultura y promover un ambiente de celebración, especialmente en un momento en que el régimen denuncia "amenazas" de Estados Unidos.

¿En qué contexto se produce este anuncio?

El anuncio se produce en medio del despliegue de activos militares estadounidenses en aguas del mar Caribe, cerca del territorio venezolano. La dictadura chavista interpreta estas maniobras como una política de presión para forzar un cambio de régimen en el país.

¿Cómo fue la Navidad en Venezuela el año pasado?

En septiembre del año pasado, Maduro también anticipó las festividades navideñas. En aquella ocasión, justificó la decisión como una forma de "agradecimiento" a los venezolanos por la "victoria" electoral, a pesar de las denuncias de fraude.

Temas
Seguí leyendo

Amazon busca enfrentar a Mercado Libre junto a otro gigante latinoamericano

Una ciudadana argentina murió en una tentado terrorista en Jerusalén

Septiembre, ruda y buena vibra: el ritual que muchos argentinos recomiendan y para qué sirve

La derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires llegó hasta los medios internacionales

"Pensar como un emprendedor": el consejo de un experto de Harvard para alcanzar el éxito y el bienestar

El papa León XIV declaró santos a los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati: "Son una invitación a no malgastar la vida"

Secuestró a sus dos hijos y los asesinó

El martes se presenta el nuevo iPhone, pero ya se filtró una imagen que generó risas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
creyo que era cansancio, pero fue al medico y el diagnostico lo dejo sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson
Tragedia en el Barrio San Ricardo

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense desnutrición infantil así aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

Te Puede Interesar

Ya están los padrones provisorios de inscriptos para el sorteo de viviendas del IPV.
Servicio

Ya están los padrones provisorios para el próximo sorteo del IPV, entrá y revisalos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las cámaras de vigilancia se controlan en el CISEM. 
Equipamiento

Más vigilancia: 30 nuevas cámaras de seguridad en el Gran San Juan y planes para departamentos alejados

Maximiliano Babsía (en el centro de la imagen) a sus costados, sus abogados defensores entre ellos Fernando Castro.
Mala praxis

Comenzó el juicio de Julieta Viñales, la joven que falleció en 2020 tras ser operada de las amígdalas

Tras el cimbronazo del lunes, cómo está cotizando el dólar en los bancos de San Juan
Mercado cambiario

Tras el cimbronazo del lunes, cómo está cotizando el dólar en los bancos de San Juan

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia