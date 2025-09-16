Se viene el eclipse solar total más largo del siglo: cuándo y cómo verlo

El 12 de agosto de 2026 se producirá el eclipse solar total más largo del siglo XXI , con una duración máxima de 6 minutos y 22 segundos , según datos de la NASA. Este fenómeno astronómico será visible en varios países de Europa, África y Asia, generando gran expectativa entre la comunidad científica y los aficionados a la astronomía.

El recorrido del eclipse comenzará en el océano Atlántico y atravesará el norte de África, pasando por países como Marruecos, Túnez, Libia y Egipto. Continuará por Arabia Saudita y Yemen, finalizando en el océano Índico. La ciudad de Luxor, Egipto, será el epicentro del evento, donde la fase de totalidad alcanzará los 6 minutos y 23 segundos.

Recomendaciones para observar el eclipse de forma segura

Para disfrutar del eclipse sin poner en riesgo la vista, es esencial utilizar lentes solares con certificación ISO 12312-2. Además, se recomienda ubicarse en zonas con cielos despejados y alejadas de la contaminación lumínica. La NASA también sugiere el uso de telescopios y otros equipos ópticos adecuados para la observación solar.

¿Será visible desde Argentina?

Lamentablemente, el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no será visible desde Argentina. Sin embargo, los aficionados a la astronomía podrán disfrutar de otros eventos astronómicos en el país, como el eclipse solar parcial del 17 de febrero de 2026, que será visible en el extremo sur de Argentina y Chile.