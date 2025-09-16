martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Claves que funcionan

Estos son los mejores consejos de los empresarios más exitosos para convertirse en multimillonario

Descubre los secretos y hábitos que los multimillonarios aplican a diario para construir su fortuna. Desde pensar en grande hasta invertir en ti mismo, estos consejos pueden ayudarte a acercarte a la independencia financiera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
empresarios multimillonario

Convertirse en multimillonario no es solo cuestión de suerte; muchos de los empresarios más exitosos del mundo han seguido principios claros que los llevaron a acumular fortunas. Conocer y aplicar sus consejos puede ser un primer paso hacia la independencia financiera.

Lee además
un multimillonario con inversiones en san juan inaugurara un shopping top de mas de $130.000.000.000
Negocios

Un multimillonario con inversiones en San Juan inaugurará un shopping top de más de $130.000.000.000
que comer para reducir el cortisol, la hormona del estres
Consejos

Qué comer para reducir el cortisol, la "hormona del estrés"

1. Piensa en grande y establece metas claras

Multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos destacan la importancia de tener objetivos ambiciosos. No se trata solo de soñar, sino de establecer metas medibles y plazos definidos para alcanzarlas. Un plan concreto convierte la visión en acción.

2. Invierte en ti mismo

Warren Buffett, uno de los inversores más reconocidos del mundo, afirma que la inversión más rentable es aquella que haces en tu educación y habilidades. Aprender constantemente, adquirir nuevas competencias y perfeccionar tus talentos es fundamental para crear riqueza a largo plazo.

3. Aprende de los fracasos

Elon Musk, Richard Branson y Oprah Winfrey coinciden en que el fracaso es una etapa inevitable del camino hacia el éxito. La clave está en analizar los errores, adaptarse y no rendirse. Cada caída es una oportunidad para mejorar y crecer.

4. Diversifica tus fuentes de ingresos

Los millonarios exitosos no dependen de una sola fuente de ingresos. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, recomienda generar múltiples flujos de dinero, como inversiones, negocios propios o propiedades. Esto reduce riesgos y aumenta las oportunidades de crecimiento financiero.

5. Rodéate de personas exitosas

Tony Robbins y Bill Gates coinciden en que el entorno influye directamente en el éxito. Rodearte de personas motivadas y con visión emprendedora impulsa tu aprendizaje, creatividad y oportunidades de negocio.

6. Actúa con disciplina y constancia

La perseverancia es un denominador común entre todos los millonarios. Richard Branson y Jeff Bezos destacan que la rutina, el enfoque y la constancia en las decisiones financieras y profesionales marcan la diferencia entre el éxito y la mediocridad.

Temas
Seguí leyendo

Tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpista, Bolsonaro se descompensó y tuvo que ser internado

Hallan las momias más antiguas del mundo: un ritual de hace 12.000 años cambia lo que se sabía sobre la muerte

El asesino de Charlie Kirk podría ser condenado a muerte

Se viene el eclipse solar total más largo del siglo: cuándo y cómo verlo

Cuándo acudir al médico si los problemas de sueño se vuelven persistentes

Qué pasa si se consume arroz blanco todos los días: beneficios y precauciones

Nació entre la realeza, terminó presa por matar a su hija de días

La demanda de habilidades en inteligencia artificial impulsa un aumento global de salarios del 28%

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el asesino de charlie kirk podria ser condenado a muerte
Estados Unidos

El asesino de Charlie Kirk podría ser condenado a muerte

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Emocionante homenaje en la cancha de Concepción: guardaron las cenizas de Mario Agüero en el club y le pusieron su nombre a la popular
Eterno

Emocionante homenaje en la cancha de Concepción: guardaron las cenizas de Mario Agüero en el club y le pusieron su nombre a la popular

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

La contactaron para alquilarle la cabaña en Valle Fértil y la estafaron en más de $5 millones

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: Babsía nos abandonó en el peor momento video
Video

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión
Paren en Off

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

Te Puede Interesar

Los peritos, en el centro de la escena del juicio contra los policías acusados de golpear a un conductor en Angaco
En juicio

Los peritos, en el centro de la escena del juicio contra los policías acusados de golpear a un conductor en Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Terminaron las entrevistas para Fiscal General y la histórica terna quedó a tiro: ¿cuándo se conocería?
Consejo de la Magistratura

Terminaron las entrevistas para Fiscal General y la histórica terna quedó a tiro: ¿cuándo se conocería?

Team Lauty, el equipo que nació en una carnicería y hoy da el salto de los Libres al ciclismo grande
Nueva apuesta

"Team Lauty", el equipo que nació en una carnicería y hoy da el salto de los Libres al ciclismo grande

Por sexta vez en el año, hubo una amenaza de bomba en San Juan y evacúan en Centro Cívico
Increíble

Por sexta vez en el año, hubo una amenaza de bomba en San Juan y evacúan en Centro Cívico

Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar
Solidaridad

Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar