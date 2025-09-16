martes 16 de septiembre 2025

Descubrimiento

Hallan las momias más antiguas del mundo: un ritual de hace 12.000 años cambia lo que se sabía sobre la muerte

Un descubrimiento en el sudeste asiático reveló que comunidades cazadoras-recolectoras ya practicaban la momificación miles de años antes que egipcios y pueblos precolombinos. La técnica, basada en el humo, fue la clave para preservar los cuerpos en un entorno hostil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hallazgo arqueológico en el sudeste asiático acaba de transformar la historia de las prácticas funerarias humanas. Investigadores identificaron momias de hasta 12.000 años de antigüedad, consideradas las más antiguas conocidas, que fueron preservadas mediante un ritual de ahumado.

Este descubrimiento antecede en milenios a los famosos procesos de momificación egipcios y a los desarrollados por la cultura Chinchorro en Chile y Perú, que hasta ahora eran los más antiguos registrados.

Una técnica adaptada al clima

Los restos fueron encontrados en yacimientos de Filipinas, Laos, Tailandia, Malasia e Indonesia. Los esqueletos, en posiciones encogidas o en cuclillas, muestran cortes y marcas de fuego.

Los análisis publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences demostraron que los cuerpos fueron expuestos al calor y al humo, en un intento de detener la descomposición en un ambiente donde la humedad tropical y las lluvias monzónicas hacían imposible una preservación natural.

A diferencia de Egipto, donde se usaba embalsamamiento y desecación en zonas áridas, o del desierto de Atacama, donde los Chinchorro recurrían a técnicas de reconstrucción corporal, en el sudeste asiático el ahumado fue la solución para mantener intacta la memoria de los muertos.

Una práctica con sentido cultural

El proceso no se limitaba al humo. Según los investigadores, incluía entierros diferidos y manipulaciones posteriores de los cuerpos, lo que muestra un sistema funerario complejo y cargado de simbolismo.

“Esta costumbre permitió mantener conexiones físicas y espirituales con los antepasados, fortaleciendo los lazos comunitarios”, explicó Hirofumi Matsumura, de la Universidad Médica de Sapporo y coautor del estudio.

Una tradición que aún vive

Aunque surgió en la prehistoria, la momificación ahumada no desapareció. Hoy, pueblos originarios de Papúa Nueva Guinea y Australia siguen aplicando rituales similares, lo que demuestra la persistencia de estas creencias a lo largo de los siglos.

Para la arqueóloga Rita Peyroteo Stjerna, de la Universidad de Uppsala, el hallazgo es clave para ampliar el conocimiento sobre la evolución de los rituales mortuorios, aunque advierte que aún falta profundizar en la datación y confirmar si el ahumado fue una práctica generalizada en toda la región.

Un giro en la historia de la momificación

La conclusión es clara: el sudeste asiático albergó el origen más antiguo conocido de la momificación humana, forzado por condiciones ambientales extremas.

El hallazgo no solo amplía en miles de años el horizonte temporal de estas prácticas, sino que también revela que las comunidades de cazadores-recolectores ya tenían sistemas de creencias complejos y vínculos rituales con sus muertos.

