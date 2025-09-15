Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo inicial sobre TikTok

Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo inicial sobre el futuro de TikTok tras intensas negociaciones comerciales celebradas en Madrid, anunciaron este lunes altos funcionarios estadounidenses, a solo dos días del plazo límite para que la plataforma de videos cese operaciones en territorio estadounidense.

El secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante de Comercio Jamieson Greer confirmaron que se alcanzó un pacto que “respeta los intereses y la seguridad estadounidenses” pero que “también es justo para la parte china” , aunque se negaron a revelar los detalles específicos del acuerdo.

Bessent agregó que el pacto se cerrará en una llamada el viernes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el chino, Xi Jinping.

Trump había celebrado anteriormente el avance de las conversaciones a través de su plataforma Truth Social, donde escribió: “¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una ‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!”.

Trump había además adelantado que sostendría una conversación telefónica con Xi Jinping el próximo viernes, asegurando que “¡la relación sigue siendo muy fuerte!” entre ambas naciones.

Las delegaciones comerciales de Washington y Beijing se reunieron en la capital española durante el fin de semana en su cuarta ronda de negociaciones, buscando resolver disputas sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok. El encuentro cobra especial relevancia al realizarse a dos días del vencimiento del plazo legal que obliga a la empresa china ByteDance a vender TikTok o enfrentar la prohibición de la aplicación en Estados Unidos.

Las negociaciones se desarrollaron en el contexto de la prórroga arancelaria acordada en agosto, que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y redujo los aranceles existentes al 30% para bienes chinos y 10% para productos estadounidenses.

El domingo, Trump había condicionado el futuro de TikTok a las decisiones de China. “Quizás la dejemos morir, o quizás... no sé, depende”, declaró a la prensa, evidenciando la incertidumbre que rodeaba las negociaciones.

La posición de Trump sobre TikTok ha evolucionado significativamente desde su primer mandato, cuando criticó abiertamente a la compañía. Ahora defiende el uso de la plataforma como herramienta para conectar con el electorado más joven, lo que explica su referencia a una empresa que “los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar”.

El acuerdo preliminar llega en un momento crítico, con el plazo del miércoles como fecha límite para que ByteDance complete la venta de TikTok o enfrente la prohibición definitiva en el mercado estadounidense, donde la aplicación cuenta con más de 150 millones de usuarios activos.

