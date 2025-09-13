Marcha sin precedentes en Londres: la ultraderecha copó las calles contra la inmigración

El centro de Londres fue escenario este sábado de una de las mayores movilizaciones de extrema derecha en la historia reciente del Reino Unido. Más de 110.000 personas colmaron calles y plazas para exigir políticas más duras contra la inmigración, en una protesta convocada por el líder ultraderechista Tommy Robinson bajo el lema “Unite the Kingdom” (Unamos al Reino).

Los manifestantes, portando banderas británicas y pancartas con frases como “Detengan las pateras” y “Devolverlos a casa”, reclamaron acelerar la deportación de migrantes que intentan instalarse en el país. La marcha coincidió con el anuncio del Gobierno de Keir Starmer, que confirmó que este lunes comenzarán las primeras devoluciones de inmigrantes hacia Francia.

Tensión y contramarcha

image Tensión en Londres. @alexbland

La movilización avanzó desde el sur de Londres hasta la zona gubernamental y en varios momentos desbordó el dispositivo policial, que contó con 1.600 agentes para contener incidentes. Según las autoridades, se registraron agresiones a oficiales e intentos de romper los vallados que separaban a los manifestantes de una contramarcha antirracista.

Del otro lado, unas 5.000 personas convocadas por el colectivo “Stand Up to Racism” se concentraron en la plaza de Trafalgar con pancartas y mensajes de rechazo a la xenofobia. “Los refugiados son bienvenidos”, corearon en oposición a la multitud congregada por Robinson.