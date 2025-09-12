viernes 12 de septiembre 2025

En Uruguay

Manejaba alcoholizada, atropelló a cuatro personas a la salida de un recital de La K'onga y se fugó

La mujer, de 28 años, se presentó de forma voluntaria ante la Policía y dijo que se fue del lugar por miedo a ser agredida por las víctimas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una mujer de 28 años atropelló a cuatro personas a la salida de un recital de La K’onga en Uruguay y se dio a la fuga. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona con heridas de diferente gravedad y una de ellas pelea por su vida.

El dramático episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes en Montevideo, después de que el conjunto cordobés finalizara su presentación en el Antel Arena. La conductora se presentó voluntariamente ante la Policía y las pericias arrojaron un resultado positivo de alcohol en sangre.

Todo pasó cuando la Fiat Fiorino blanca conducida por la mujer perdió el control y despistó, impactando a su paso contra otros autos y atropellando a cuatro personas. Las víctimas, de 16, 40, 53 y 55 años, resultaron heridas tras el impacto y los testigos que se encontraban en el lugar dieron aviso al 911.

Según informó la periodista de Uruguay, Ana Clara Viñar, en diálogo con TN, las víctimas presentaron diagnósticos de distinta gravedad: una de ellas presentó traumatismo en la pierna izquierda, otra sufrió lesiones, otra sufrió perdida y traumatismo de miembros inferiores, y por ultimo, una de las víctimas sufrió politraumatismo grave. Todas fueron atendidas en distintos centros de salud de la zona.

La conductora se presentó de forma voluntaria ante la Jefatura de Policía de Montevideo y argumentó que se fue del lugar por temor a ser agredida por las víctimas o las demás personas que se encontraban en el lugar.

Tras ser sometida a una prueba, arrojó un resultado positivo, de 3,8 gramos de alcohol en sangre. Cabe destacar que en Uruguay hay tolerancia cero de alcohol al volante. La mujer declaró ante las autoridades y quedó detenida.

Por estas horas, la Policía y la fiscalía a cargo del caso investigan los hechos y esperan la evolución de los heridos para determinar cómo continúa la causa.

