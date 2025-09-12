Cómo la inteligencia artificial puede detectar señales tempranas de Parkinson en simples videos caseros

Un gesto tan sencillo como golpear los dedos índice y pulgar puede convertirse en una herramienta de diagnóstico neurológico. Investigadores de la Universidad de Florida desarrollaron un sistema de inteligencia artificial capaz de analizar videos caseros de este movimiento y detectar señales tempranas de Parkinson, incluso cuando no son perceptibles ni para un especialista.

El avance, publicado en la revista npj Parkinson’s Disease, abre nuevas posibilidades en la identificación precoz de enfermedades neurodegenerativas. Hasta ahora, los síntomas motores iniciales dependían de la evaluación clínica tradicional, mucho menos sensible que la lectura minuciosa de un algoritmo.

El software, llamado VisionMD, funciona con inteligencia artificial y fue entrenado con horas de grabaciones de personas repitiendo el golpeteo de los dedos. De cada video, extrae datos sobre amplitud, velocidad y regularidad de los movimientos, generando un perfil motor personalizado. Lo más novedoso es que no requiere equipos especializados: basta con una cámara común o un teléfono celular para obtener información confiable.

En las pruebas participaron 66 personas divididas en tres grupos: pacientes con Parkinson en fase inicial, individuos con trastorno de conducta del sueño REM idiopático (iRBD) —una condición que anticipa el desarrollo de enfermedades neurológicas en más del 80% de los casos— y personas sanas. Aunque a simple vista todos parecían no presentar síntomas, el sistema logró diferenciar entre los grupos con una precisión superior al 80%.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación del llamado efecto de secuencia, una disminución progresiva de la amplitud y la velocidad del movimiento. Este patrón apareció en quienes ya tenían Parkinson y en los pacientes con iRBD, lo que sugiere que podría ser un marcador temprano de daño cerebral.

Los investigadores destacan que esta tecnología no solo aporta precisión, sino también accesibilidad. Al poder aplicarse en el ámbito doméstico, facilita evaluaciones en comunidades alejadas del sistema de salud y multiplica las posibilidades de realizar controles preventivos.

La expectativa es que herramientas como VisionMD se integren en el futuro cercano a los protocolos médicos, permitiendo diagnósticos más anticipados y tratamientos oportunos. Un simple video, grabado en casa con un celular, podría ser suficiente para encender la alerta temprana contra una de las enfermedades neurológicas más desafiantes del mundo.