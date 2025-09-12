viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Avances

Cómo la inteligencia artificial puede detectar señales tempranas de Parkinson en simples videos caseros

Un software desarrollado por la Universidad de Florida analiza grabaciones hechas con celulares para identificar alteraciones motrices invisibles al ojo humano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-12 at 10.14.53 PM

Un gesto tan sencillo como golpear los dedos índice y pulgar puede convertirse en una herramienta de diagnóstico neurológico. Investigadores de la Universidad de Florida desarrollaron un sistema de inteligencia artificial capaz de analizar videos caseros de este movimiento y detectar señales tempranas de Parkinson, incluso cuando no son perceptibles ni para un especialista.

Lee además
nepal eligio a su nueva primera minisitra en una sala de chat
Política y redes sociales

Nepal eligió a su nueva primera minisitra en una sala de chat
asesinato de charlie kirk: se filtran las imagenes del joven tirador de 22 anos
Ya está detenido

Asesinato de Charlie Kirk: se filtran las imágenes del joven tirador de 22 años

El avance, publicado en la revista npj Parkinson’s Disease, abre nuevas posibilidades en la identificación precoz de enfermedades neurodegenerativas. Hasta ahora, los síntomas motores iniciales dependían de la evaluación clínica tradicional, mucho menos sensible que la lectura minuciosa de un algoritmo.

El software, llamado VisionMD, funciona con inteligencia artificial y fue entrenado con horas de grabaciones de personas repitiendo el golpeteo de los dedos. De cada video, extrae datos sobre amplitud, velocidad y regularidad de los movimientos, generando un perfil motor personalizado. Lo más novedoso es que no requiere equipos especializados: basta con una cámara común o un teléfono celular para obtener información confiable.

En las pruebas participaron 66 personas divididas en tres grupos: pacientes con Parkinson en fase inicial, individuos con trastorno de conducta del sueño REM idiopático (iRBD) —una condición que anticipa el desarrollo de enfermedades neurológicas en más del 80% de los casos— y personas sanas. Aunque a simple vista todos parecían no presentar síntomas, el sistema logró diferenciar entre los grupos con una precisión superior al 80%.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación del llamado efecto de secuencia, una disminución progresiva de la amplitud y la velocidad del movimiento. Este patrón apareció en quienes ya tenían Parkinson y en los pacientes con iRBD, lo que sugiere que podría ser un marcador temprano de daño cerebral.

Los investigadores destacan que esta tecnología no solo aporta precisión, sino también accesibilidad. Al poder aplicarse en el ámbito doméstico, facilita evaluaciones en comunidades alejadas del sistema de salud y multiplica las posibilidades de realizar controles preventivos.

La expectativa es que herramientas como VisionMD se integren en el futuro cercano a los protocolos médicos, permitiendo diagnósticos más anticipados y tratamientos oportunos. Un simple video, grabado en casa con un celular, podría ser suficiente para encender la alerta temprana contra una de las enfermedades neurológicas más desafiantes del mundo.

Seguí leyendo

Manejaba alcoholizada, atropelló a cuatro personas a la salida de un recital de La K'onga y se fugó

Ella mide más de 2 metros, él 1,62: la historia de amor que desafía prejuicios y emociona en redes

Encontraron muerto a un argentino que estaba desaparecido en Brasil

Nicolás Maduro lanzó una operación militar, ante la presencia de tropas norteamericanas en el Caribe

Ferrari lanzó la 849 Testarossa híbrida más potente de su historia

Condenaron a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por golpista

Video: un hombre saltó en parapente desde el Cristo Redentor y ahora es investigado por ataque al patrimonio cultural

Tras el hallazgo de posibles rastros de vida en Marte: el desafío de traer las muestras a la Tierra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nepal eligio a su nueva primera minisitra en una sala de chat
Política y redes sociales

Nepal eligió a su nueva primera minisitra en una sala de chat

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de gastos por adelantado
Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

 Imagen ilustrativa
Delitos Especiales

Dieron a conocer el resultado de autopsia del taxista hallado muerto en Ullum

Un intento de robo con el uso de un cuchillo desencadenó una persecución, la aprehensión de una chica de 14 años y la detención de un hombre, en el Parque de Rawson.
Intento de robo

Amenaza con un cuchillo, corridas y saltos de portón, en medio de una persecución en el Parque de Rawson

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
La vida de Chuck, una película que plantea un modo particular de ver la vida. video
Tiempo para Ver

Las caras desconocidas de Flanagan y Stephen King, en una película al revés

El ahora condenado frente a la jueza Carolina Parra, la fiscal Adriana Ginestar y los abogados Nicolás Gómez Camozzi y José Luis Guidet Montilla.
Delito sexual

Condenaron a 6 años de cárcel a un electricista que se aprovechó que su amiga se alcoholizó y la violó

La marcha federal universitaria en San Juan. 
Medida de fuerza

Tras el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, confirmaron la marcha universitaria: cómo será en San Juan

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte
Mala praxis

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte