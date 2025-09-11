jueves 11 de septiembre 2025

Internacional

Los argentinos deportados de Estados Unidos por Trump: "No matamos ni violamos"

Fueron diez los ciudadanos que regresaron al país. Uno de ellos agradeció la intervención de Cancillería porque “si no hubiese estado dos años detenido”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Se espera que los argentinos deportados de Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump arriben a Ezeiza, en las próximas horas.
En las próximas horas

Llega al país el primer avión con argentinos deportados de Estados Unidos por Trump
El canciller Gerardo Wrthein y el Secretario de Estado, Marco Rubio
Trámite pausado

Aseguran que Estados Unidos puso en el freezer el acuerdo para que los argentinos puedan viajar sin visa

Mario Robles, un joven de 25 años que vive en México desde que tiene 18 y que fue detenido cuando estaba a punto de llegar a San Antonio, Texas, fue uno de los deportados y contó su historia.

“Me agarraron en San Antonio, me faltaban diez minutos para llegar”, contó Robles sobre el momento en el que fue detenido.

El joven criticó la decisión del presidente de Estados Unidos de deportarlos y aseguró que ninguno de los que forma parte del grupo cometió delitos.

En ese sentido, señaló: "No somos criminales, no matamos ni violamos. Fuimos por el sueño americano solamente".

Robles contó que estuvo dos días detenido antes de regresar a la Argentina y agradeció la intervención de Cancillería para resolver la situación: “Si no hubiese estado dos años detenido”.

image

El argentino contó que durante las 48 horas que duró su detención estuvo comunicado con su familia a través de una tablet.

“En México está mi esposa y mi hija, que es lo que más amo y quiero en este mundo. Ahora quiero estar con mi familia, está complicado estar lejos de ellos, estar rodeado de gente buena”, concluyó.

Tras esta deportación, el argentino naturalizado mexicano reveló que le impusieron un impedimento de cinco años para pisar suelo estadounidense.

Los deportados viajaron a bordo de un Boeing 767-300 en un vuelo especial de la empresa Omni Air International, contratada por el llamado Homeland Security.

La aeronave hizo primero una escala en Bogotá, la capital de Colombia, y luego dejó a un grupo de brasileños en el aeropuerto Confins, en Belo Horizonte. Por primera vez, la compañía continuó su trayecto hasta Buenos Aires y aterrizó en Ezeiza a las 3:19.

Fuente: Todo Noticias

