Los argentinos deportados de Estados Unidos por Trump: "No matamos ni violamos"

Este jueves en la madrugada llegaron los primeros 10 argentinos que fueron deportados de Estados Unidos por orden del presidente Donald Trump . Uno de ellos habló con TN y contó la dramática situación que vivieron.

Trámite pausado Aseguran que Estados Unidos puso en el freezer el acuerdo para que los argentinos puedan viajar sin visa

En las próximas horas Llega al país el primer avión con argentinos deportados de Estados Unidos por Trump

Mario Robles, un joven de 25 años que vive en México desde que tiene 18 y que fue detenido cuando estaba a punto de llegar a San Antonio, Texas, fue uno de los deportados y contó su historia.

“Me agarraron en San Antonio, me faltaban diez minutos para llegar”, contó Robles sobre el momento en el que fue detenido.

El joven criticó la decisión del presidente de Estados Unidos de deportarlos y aseguró que ninguno de los que forma parte del grupo cometió delitos.

En ese sentido, señaló: "No somos criminales, no matamos ni violamos. Fuimos por el sueño americano solamente".

Robles contó que estuvo dos días detenido antes de regresar a la Argentina y agradeció la intervención de Cancillería para resolver la situación: “Si no hubiese estado dos años detenido”.

image

El argentino contó que durante las 48 horas que duró su detención estuvo comunicado con su familia a través de una tablet.

“En México está mi esposa y mi hija, que es lo que más amo y quiero en este mundo. Ahora quiero estar con mi familia, está complicado estar lejos de ellos, estar rodeado de gente buena”, concluyó.

Tras esta deportación, el argentino naturalizado mexicano reveló que le impusieron un impedimento de cinco años para pisar suelo estadounidense.

Los deportados viajaron a bordo de un Boeing 767-300 en un vuelo especial de la empresa Omni Air International, contratada por el llamado Homeland Security.

La aeronave hizo primero una escala en Bogotá, la capital de Colombia, y luego dejó a un grupo de brasileños en el aeropuerto Confins, en Belo Horizonte. Por primera vez, la compañía continuó su trayecto hasta Buenos Aires y aterrizó en Ezeiza a las 3:19.

Fuente: Todo Noticias