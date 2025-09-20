sábado 20 de septiembre 2025

Escalofriante caso

Mexicano tomó desengrasante que sus compañeros de trabajo le pusieron en una botella: murió y afirman que sufría bullying

Sucedió en el estado de Coahuila. La madre de Carlos Gurrola denunció que la broma fue premeditada y que el desengrasante fue colocado de manera intencional. “Siempre le hacían bullying”, aseguró.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de Torreón, estado de Coahuila, México, murió después de ingerir desengrasante en su lugar de trabajo. Carlos Gurrola, apodado “Papayita”, fue víctima de una broma de mal gusto dentro de un clima de bullying que, según su familia, sufría a diario.

El hecho ocurrió el 30 de agosto pasado en el shopping HEB Senderos, donde Carlos, de 47 años, se desempeñaba como personal de limpieza. De acuerdo con los relatos de sus allegados, sus compañeros vertieron desengrasante en una botella que él había dejado cerca de su zona de trabajo para hidratarse.

Ese día, cerca de las 15:30, tomó de su botella sin imaginar que el contenido había sido adulterado. Apenas probó la bebida, notó un sabor extraño y la desechó, pero al poco tiempo comenzó a sentirse mal y su familia lo trasladó de urgencia a un hospital, informó el diario Crónica de Xalapa. Sin embargo, Gurrola murió este jueves en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras agonizar durante 19 días.

Gurrola, empleado de la compañía de limpieza subcontratada Multiservicios Rocasa, sufrió daños severos en las vías respiratorias, pulmones y tráquea, indicaron los médicos al diario MVS Noticias.

La familia apunta al bullying y pide justicia

La madre de Carlos denunció que la broma fue premeditada y que el desengrasante fue colocado de manera intencional. “Siempre le hacían bullying”, aseguró, y remarcó que el acoso laboral era constante.

Tras la muerte de “Papayita”, sus familiares y amigos reclamaron justicia y exigen a las autoridades que investiguen el caso como un posible homicidio. “Queremos que se encuentren a los responsables y que paguen por lo que hicieron”, pidieron.

Además, señalaron que Carlos Gurrola ya había denunciado que sufría de bullying en el ámbito laboral y que sus compañeros le robaban la comida, le pinchaban los neumáticos de la bicicleta, le escondían el celular e, incluso, lo amenazaban.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila intervino en el caso y comenzó la investigación. Asimismo, las autoridades detallaron que solicitarán las grabaciones de cámaras de video de la empresa para ver quién envenenó al trabajador.

Fuente: TN

